 455 مليون ريال الأرباح الربعية للمراكز العربية.. ارتفعت 22%

أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) عن النتائج المالية الأولية للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2022 حيث حققت الشركة صافي ربح 455 مليون ريال مقارنة بـ 373 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق وبارتفاع 22%.

وسبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى نمو صافي الربح يعود بشكل رئيسي للأسباب التالية:

• ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.9%على أساس سنوي لتبلغ 550.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022م. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى نمو صافي الإيرادات الإيجارية بنسبة سنوية 6.3% ليسجل 488.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022م صعودًا من 459.2 مليون ريال خلال الربع المماثل من عام 2021م. كما يعكس ارتفاع الإيرادات نمو إيرادات قطاع المرافق والإيرادات الأخرى بنسبة سنوية 47.6% لتسجل 44.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022م.

• ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 19.9%على أساس سنوي لتبلغ 542.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2022م. وبلغ هامش الربح التشغيلي 98.5% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 88.6% خلال نفس الفترة من العام السابق. ويرجع ارتفاع الربح التشغيلي بشكل رئيسي إلى نمو صافي مكاسب تقييم العقارات الاستثمارية التابعة على أساس سنوي 70.1%، لتسجل 220.5 مليون ريال صعودًا من 129.7 مليون ريال.

• انخفاض مصروفات الفائدة على التزامات عقود الإيجار بنسبة 27.2% على أساس سنوي لتبلغ 27.0 مليون ريال خلال الربع الحالي.

