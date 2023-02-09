280 مليون خسائر "سينومي ريتيل" في الربع الأخير من 2022

أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) عن النتائج المالية الأولية للربع الأخير من 2022 حيث سجلت الشركة صافي خسارة قدره 280 مليون ريال مقارنة بربح 16 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعود سبب الخسارة خلال الربع المذكور مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب التالية:

• الإيرادات: وصلت إلى 1,459.6 مليون ريال سعودي، مستقرة إلى حد كبير مقارنة بـ 1،466.4 مليون في الربع الثالث من السنة المالية 2022. ويأتي ذلك على خلفية الانخفاض الكبير في إيرادات الأغذية والمشروبات (-24.5%) مما يرجع الى اقتطاع التأثير الكامل حتى تاريخه لبيع بعض علامات المطاعم مثل سلسلة مطاعم أزال، وشاورما المهلهل. والذي فاق بنسبة كبيرة التحسن في إيرادات التجزئة الدولية (+9٪). في حين لم تشهد التجزئة المحلية تغيرا ملموسا خلال الفترة.

• إجمالي الخسارة: بلغت 59.8 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي ربح قدره 244.5 مليون في الربع الثالث من السنة المالية 2022. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة سجلت مبلغ غير متكرر يقدر ب 290 مليون ريال سعودي لانخفاض قيمة المخزون خلال الربع الثالث من العام المالي 2023، مما ينتج عنه إجمالي ربح معدل بقيمة 230.2 مليون ريال سعودي، أي بانخفاض 5.9٪ على أساس سنوي، ليبلغ هامش إجمالي الربح 15.8٪ مقارنة ب 16.7% في الربع الثالث من السنة المالية 2022.

• المصروفات البيعية والعمومية والإدارية: تراجعت بنسبة 40.9%، أي بما يعادل 60 مليون ريال سعودي لتصل إلى 86.6 مليون ريال بسبب رسملة تكاليف الموظفين، والدعم الحكومي وترشيد أعداد الموظفين خلال الفترة. ونتيجة لذلك، انخفضت نسبة المصروفات البيعية والعمومية والإدارية للإيرادات إلى 5.9% في الربع الثالث من السنة المالية 2023، بعد أن كانت 10٪ في الربع الثالث من السنة المالية 2022.

• صافي تكاليف التمويل: ارتفعت بنسبة 74.0%، أي ما يعادل 43 مليون ريال سعودي، الى 99.9 مليون ريال سعودي، بما يتماشى مع اتجاه مؤشر سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور)، كما يعود ذلك أيضا إلى قيام الشركة بسداد الديون المستحقة في الربع الثالث من السنة المالية 2022، ما أدى إلى انخفاض تكاليف التمويل آنذاك.

• ينتج عن التعديل بسبب انخفاض قيمة المخزون صافي ربح قدره 10.2 مليون ريال سعودي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 36.3٪ مقارنة بالربع الثالث من العام المالي 2022.