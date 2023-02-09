1.1 مليار ريال أرباح العثيم في 2022 بارتفاع 259%

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن النتائج المالية الأولية لعام 2022 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1.079 مليار ريال بارتفاع 259% مقارنة بـ 300 مليون ريال في 2021. ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو المبيعات بنسبة 13.66% من الفروع القائمة والجديدة وتحسن هامش الربح، بالإضافة إلى تسجيل حصة الشركة من أرباح شركة الخليج لطحن الدقيق للفترة الحالية بالكامل، بينما سجلت في الفترة المقابلة حصتها عن شهر ديسمبر فقط. من جانب آخر، فقد توقفت الشركة عن تسجيل حصتها من أرباح شركة عبد الله العثيم للاستثمار من تاريخ قرار مجلس الإدارة ببيع هذا الاستثمار.

وقد حققت الشركة أرباحاً رأسمالية غير متكررة بلغت 701.2 مليون ريال بعد الزكاة من بيع استثمارها في شركة عبد الله العثيم للاستثمار وبيع أرض استثمارية في المدينة المنورة كما سبق الإعلان عنه. وعند استبعاد الأرباح الرأسمالية غير المتكررة يكون النمو في أرباح الشركة 25.93% .

وعلى صعيد الربع الرابع من 2022 فقد سجلت الشركة صافي ربح قدره 197 مليون ريال مقارنة بـ 150 مليون ريال للربع للمماثل في العام السابق وبارتفاع نسبته 31%.