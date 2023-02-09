انخفاض خسائر "تهامة" إلى 18 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر المنتهية في ديسمبر 2022

أعلنت شركة "تهامة" للإعلان والعلاقات العامة النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2022-12-31 (تسعة أشهر)

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير% المبيعات/الإيرادات 71.3 60.5 17.85 إجمالي الربح (الخسارة) 26.7 12.8 108.59 الربح (الخسارة) التشغيلي -15.7 -28 -43.93 صافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة -18 -30.6 -41.18 إجمالي الدخل الشامل -18.3 -30.7 -40.39 إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) -18.3 13.2 - ربحية (خسارة) السهم -3.51 -5.83 جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي

و يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيس إلى ارتفاع مجمل الربح من العمليات المستمرة بما يقارب 13.8 مليون ريال حيث ارتفع مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 4.8 مليون ريال بعد فتح الفروع الجديدة بالمطارات و نمو إيرادات القطاع، كما ارتفع مجمل ربح قطاع الإعلان بما يقارب 3.3 مليون ريال نتيجة انخفاض كلفة الإيرادات، كما ارتفع مجمل ربح قطاع التوزيع بما يقارب 4 مليون ريال نتيجة لنمو إيرادات القطاع، ومجمل ربح قطاع الإنتاج بما يقارب 1.6 مليون ريال نتيجة لانخفاض كلفة الإيرادات.