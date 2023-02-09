«ليب 23»: برامج تمويلية بـ 580 مليون دولار .. وإطلاق مركز للبيانات وأكاديميتين

كشف مؤتمر "ليب23" عن إعلانات وبرامج تمويلية في المجال الرقمي بقيمة 580 مليون دولار، إضافة إلى إطلاق مركز للبيانات وأكاديميتين لتنمية مهارات المواهب التقنية وتزويدهم بأدوات المستقبل.ويأتي في مقدمة الإعلانات، ما كشف عنه مجلس المحتوى الرقمي Ignite والمتمثل في إطلاقه عددا من المبادرات وحزمة من البرامج التمويلية وشراكات مع القطاع الخاص تصل قيمتها إلى 170 مليون دولار، كما أعلنت شركة Wipro المتخصصة في مجال الخدمات والاستشارات التكنولوجية عن استثمارات بقيمة 110 ملايين دولار، بغية توسيع خدمة استوديوهاتها السحابية، وإيجاد حلول الرعاية الصحية الرقمية، ودعم تطوير الكوادر المحلية.من جهتها، أعلنت منصة تصميم الألعاب العالمية Unity إنشاء أول أكاديمية لها في المنطقة إلى جانب مركز لتطوير الألعاب الإلكترونية بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك سعيا منهما لتنمية المواهب التقنية.وامتدادا لسلسلة إعلانات اليوم الثالث، كشفت شركة Zoho المتخصصة في تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية عن خطتها للتوسع في المملكة، معلنة زيادة مرتقبة في أعداد مكاتبها، وإنشاء منطقة سحابية لخدماتها، إضافة إلى تخصيص 300 مليون دولار للأعوام العشرة المقبلة كرصيد محفظة دعما للشركات الناشئة نحو تحولها رقميا.بدورها، أعلنت شركة Damac توسع استثماراتها في مراكز البيانات الضخمة في المملكة بقدرة إجمالية تفوق الـ55 ميجاواط.واختتمت شركة Amazon إعلانات اليوم الثالث بإعلانها إنشاء أول أكاديمية لها في المنطقة لتطوير وتدريب أكثر من 30 ألف من المواهب، وتقديم أكثر من 35 ألف شهادة احترافية في مجالي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وذلك بالشراكة الوطنية الفاعلة وذات الصلة بمقدمتها "وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات" ومبادرتها "مهارات المستقبل" و"الأكاديمية الرقمية السعودية" التابعة لها، علاوة على "برنامج تنمية القدرات البشرية" و"أكاديمية طويق".في سياق متصل، وقعت جهات حكومية ست اتفاقيات في اليوم الثالث، إذ أبرمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" مذكرة تفاهم مع شركة Mobily Pay، بهدف إضافة خيار التبرع بالنقاط لمصلحة المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في تطبيق الشركة. وتتمحور المذكرة حول إضافة خيار التبرع السريع من خلال الربط في محفظة Mobily Pay، وإضافتها كأحد خيارات الدفع في منصة إحسان.كما وقعت مع مجموعة stc مذكرة تفاهم تهدف إلى التباحث حول إطلاق مشروع تطوير منصة تعهيد اجتماعي لجمع وتوسيم البيانات وتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.وتهدف مذكرة التفاهم إلى حوكمة وتطوير وتشغيل النموذج الأولي لمنصة التعهيد الجماعي التي تسهم في جمع وتوسيم البيانات وتشجيع الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تمكين بيئة الذكاء الاصطناعي في المملكة والتحول نحو الخدمات الرقمية ومجتمع المعرفة ودعم المحتوى المحلي التقني.وذلك علاوة على مذكرة تفاهم مع مركز الذكاء الاصطناعي للتدريب، بهدف إعداد النشء لعلوم المستقبل خصوصا في مجالي برمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي، ضمن عملها في تعزيز التعليم والتوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.وركزت المذكرة على نشر ثقافة علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي بين الشركات وفي المجتمعات العامة، وتوفير أحدث التقنيات لتصميم وبرمجة الروبوتات، وتدريب الكوادر البشرية على أيدي مدربين ماهرين ومختصين بالذكاء الاصطناعي وتأهيلها للمشاركة بالمسابقات كالهاكثون، إضافة إلى المشاركة في المهرجانات والمؤتمرات والمعارض المحلية والدولية من خلال تمكين الكوادر البشرية المختصة ببرمجة الروبوتات في مجال الذكاء الاصطناعي.وبخلاف هيئة "سدايا"، وقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع شركة "علم"، بهدف تحقيق التكامل مع الجهات الحكومية، وخدمة المستفيدين، من خلال التحول الرقمي للخدمات، ما يضمن تقديم خدمات ميسرة، تحقق الرضا للمستفيدين.ووقع الاتفاقية عن بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي، وعن شركة "علم" الدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي، حيث سيقوم الطرفان بالتعاون والعمل معا على تطوير الأنظمة التقنية، بما يتيح تقديم الخدمات والربط لتبادل البيانات، وفق دليل الربط المعتمد بين الطرفين.وسيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على تطوير حلول ومنتجات تهدف لتعزيز الاستفادة من البيانات، وصناعة منتجات مبتكرة مبنية على تحليل المخاطر بالاعتماد على النماذج الذكية، وبما يدعم إيجاد حلول تمويلية نوعية للأفراد والمنشآت الصغيرة والناشئة.وقال إبراهيم بن حمد الراشد، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية "تستهدف هذه الاتفاقية الاستفادة من قدرات "علم" في دفع عجلة التحول الرقمي، وزيادة قدرة البنك على تلبية احتياج كثير من القطاعات الحيوية والواعدة، وتحسين جود البيانات ورفع مستوى الثقة بها".وأضاف "يتطلع البنك إلى إحداث نقلة نوعية في خدماته الإلكترونية التي يقدمها لعملائه، التي تسهم بدورها في مواكبة تطلعات المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد وضمان جودة البيانات، ويستفيد البنك من خدمات التواصل المباشر والموثوق للإشعارات والتنبيهات بطريقة سهلة وميسرة عبر قنوات مختلفة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية، وتطوير ورفع كفاءة التطبيقات والخدمات المقدمة". من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة "علم"، إنه "يسرنا إبرام اتفاقية التعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، والمضي قدما في بناء شراكة استراتيجية مع هذه المؤسسة التنموية الرائدة التي نرى فيها شريكا مهما لنا.ونهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى مواكبة متطلبات التحول الرقمي وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الحلول التقنية وتطوير الخدمات المتقدمة والمبتكرة لمساعدة البنك على تطوير إجراءاته والارتقاء بجودة أعماله وخدماته من خلال حلولنا الرقمية المبتكرة التي تسهم في تعزيز الأداء وكفاءة الخدمات ومنظومات العمل وضمان رضا المتعاملين".فيما وقع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم مع شركة وادي طيبة المحدودة، لبناء محتوى تدريبي وتعليمي قائم على التقنيات الحديثة في "التخصصي" بهدف تعزيز مسارات التطوير المهني في القطاع الصحي، وتقديم نموذج للتعاون بين القطاعات الوطنية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتستهدف المذكرة تنمية المهارات، وتعزيز جودة التطبيق العملي للممارسين الصحيين، وتنفيذها في بيئة تعليمية تداخلية، بما يضمن بناء كفاءات مؤهلة لتقديم مستوى من الرعاية الصحية يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.وتأتي المذكرة تلبية للرغبة في ابتكار أدوات تدريبية، وتطوير قدرة المدربين على التعامل مع التقنيات الحديثة، وهو ما يقتضي تطويرا لنموذج التفاعل بين عناصر العملية التعليمية الثلاثة، المدرب والمتدرب والمادة التدريبية، لتحقيق النتائج المطلوبة.