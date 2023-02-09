الأسهم السعودية تستعيد مستويات 10500 نقطة بعد موجة تراجع .. والسيولة عند 3.4 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية للارتفاع بعد موجة تراجع طويلة لتغلق عند 10507 نقاط رابحة 38 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطتين بنحو 0.2 في المائة إلى 1439 نقطة. وأشير في التحليل السابق إلى أن السوق عادة ما ترتفع بعد موجة تراجع طويلة، وذلك ما تحقق، وقد يستمر الارتفاع حتى مستويات 10540 نقطة أو 10579 نقطة خلال الفترة المقبلة، ودون ظهور معطيات إيجابية تعزز الأداء ستعود ضغوط البيع مجددا على السوق خاصة إذا عجزت عن استعادة مستويات 10800 نقطة، حيث النزول نحو 10300 نقطة لا يزال محتملا.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10476 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 10443 فاقدا 0.25 في المائة، بينما الأعلى عند 10520 نقطة كاسبا 0.49 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10507 نقاط رابحا 38 نقطة بنحو 0.37 في المائة. وتراجعت السيولة 9 في المائة بواقع 349 مليونا، لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 4 في المائة بما يعادل 7.3 مليون إلى 157 مليون سهم متداول. أما الصفقات فتراجعت 28 ألف صفقة لتصل إلى 271 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار الاتصالات، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1.4 في المائة، ثم "الاستثمار والتمويل" بـ0.52 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" 0.35 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنحو 1.9 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بواقع 1.6 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بـ1.4 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 24 في المائة بقيمة 823 مليون ريال، يليه المواد الأساسية 17 في المائة ما يمثل 598 مليون ريال، وحل ثالثا الإعلام والترفيه 7 في المائة بنحو 252 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سابتكو" بنحو 6.6 في المائة ليبلغ 17.54 ريال، يليه "بوبا العربية" بـ3.8 في المائة ليصل إلى 157.80 ريال، وحل ثالثا سهم "الخليج للتدريب" 3.5 في المائة حيث أغلق عند 15.92 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "السعودي الفرنسي" بواقع 4.6 في المائة ليغلق عند 37.05 ريال، يليه "ساب" بـ3.3 في المائة إلى 32.45 ريال، وحل ثالثا سهم "العالمية" بمقدار 2.8 في المائة ليقفل عند 13.62 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الإنماء بقيمة 312 مليون ريال، يليه "أمريكانا" بنحو 219 مليون ريال، وحل ثالثا "سابك" بـ157 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية