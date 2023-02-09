«نمو» تضيف 219 نقطة بتداولات قيمتها 48 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" 219 نقطة بواقع 1.1 في المائة إلى 19212 نقطة. وقفزت قيمة التداول 242 في المائة ما يعادل 34 مليونا إلى 48 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 245 في المائة بواقع 603 آلاف لتبلغ 847 ألف سهم متداول، أما الصفقات فقد بلغت 2.6 ألف صفقة مرتفعة ألف صفقة ما يعادل 66 في المائة.وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "ملان" بنحو 21 في المائة ليبلغ 42.60 ريال، يليه "تدوير" بـ 16 في المائة ليصل إلى 69.80 ريال، وحل ثالثا سهم "برج المعرفة" 14 في المائة حيث أغلق عند 74 ريالا. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 9.5 في المائة ليغلق عند 208.20 ريال، يليه "عزم" بـ 3.8 في المائة إلى 177 ريالا، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بمقدار 3.3 في المائة مقفلا عند 196 ريالا.وكان الأعلى تداولا "تدوير" بنحو 20 مليون ريال، ثم "ملان" بقيمة 6.4 مليون ريال، وحل ثالثا "برج المعرفة" بمبلغ 3.4 مليون ريال.