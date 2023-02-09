انتعاش معظم البورصات الخليجية بدعم النفط .. وخسائر البنوك تهبط بـ «القطرية»

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع أمس مقتفية أسعار النفط والأسواق العالمية بعد أن عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهية للمخاطرة، إلا أن المؤشر القطري انخفض وسط تقلبات الأسعار. وتربط معظم دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار وتتبع خطى "الفيدرالي" بشكل وثيق، ما يجعل المنطقة تتأثر بشكل مباشر بالتشديد النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.وقفزت أسعار النفط، وهي داعم رئيس لاقتصادات الخليج، أكثر من 1 في المائة على خلفية مخاوف بشأن الإمدادات بعد أن تسبب زلزال مدمر في إغلاق ميناء رئيس للتصدير في تركيا، وتوقعات بنمو الطلب في الصين.وبحسب "رويترز"، صعد المؤشر الرئيس في دبي 0.4 في المائة ليواصل ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، حيث ساعد زخم أسهم شركات كبرى في قطاع العقارات على استقراره في المنطقة الموجبة.وارتفع سهما "إعمار العقارية" ومجموعة تيكوم المشغلة لمجمعات أعمال 2 في المائة و5.3 في المائة على الترتيب.وفي أبو ظبي ارتفع المؤشر 0.1 في المائة عند الإغلاق مدعوما بقفزة 3 في المائة في سهم شركة الدار العقارية.وهبط المؤشر القطري 0.7 في المائة بعدما محت خسائر قطاع البنوك والمواد الخام المكاسب المبكرة. وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي وسهم "قطر للوقود" 2.3 و1.9 في المائة على الترتيب.وارتفع مؤشر البحرين 0.05 في المائة إلى 1936 نقطة بدعم قطاعي المال والاتصالات. وزاد مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 4766 نقطة. وانخفض مؤشر الكويت 0.04 في المائة ليبلغ 8235 نقطة.وفي القاهرة، صعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.3 في المائة على الرغم من إنهاء معظم الأسهم الجلسة في المنطقة الحمراء، إذ دعم ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي مصر 1.9 في المائة المؤشر.