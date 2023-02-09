الهند: سنواصل شراء معظم احتياجات الخام من الشرق الأوسط لفترة طويلة

قال هارديب سينج بوري وزير النفط الهندي أمس "إن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نوعت مصادر واردات الطاقة، لكنها ستواصل شراء معظم احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط لفترة طويلة".وأضاف بوري للصحافيين خلال أسبوع الطاقة في الهند "ما زلت أصر على أن دول الخليج ستظل موردا رئيسا ومسؤولة عن نسبة كبيرة من وارداتنا لفترة طويلة مقبلة"، وفقا لـ"رويترز".وقال "إن الهند ستدرس شراء النفط من فنزويلا حال رفع العقوبات، وستواصل الشراء من روسيا إذا بقيت الأسعار مناسبة، نوعنا مصادر وارداتنا النفطية لتصل إلى 39 دولة من 27 دولة قبل عامين".وأدت زيادة مشترياتها من النفط الروسي إلى انخفاض واردات الهند من النفط الخام من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. وأضاف بوري أن "هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة أوبك وجه الدعوة إلى الهند للمشاركة في الاجتماع المقبل لتحالف أوبك +".وتسعى الهند إلى توقيع كثير من العقود طويلة المدى لشراء الغاز الطبيعي المسال لتوفير إمدادات الطاقة اللازمة لنمو الاقتصاد مع تقليص استخدام الفحم في تشغيل محطات الكهرباء.