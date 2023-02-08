اقتصاد الظل في السعودية دون 15 % .. تراجع مستمر بدعم الإصلاحات يعزز جاذبية الاستثمار

في الوقت الذي أكد فيه فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن اقتصاد الظل في المملكة في تناقص مستمر نتيجة إصلاحات السوق، بوصول نسبته إلى 15 في المائة أو أقل مماثلة للنسبة الموجودة في الدول المتقدمة، أكد محمد الجدعان، وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أهمية البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري للحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية المستهلك، لافتا إلى التطور الحاصل على صعيد الالتزام الضريبي من خلال الحلول التقنية والأتمتة بما في ذلك تطبيق الفاتورة الإلكترونية، بالتعاون مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "معالجة اقتصاد الظل باستخدام الحلول الرقمية" ضمن أعمال مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك" بحضور فيصل الابراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط والدكتور مارسيلو كارفاليو الرئيس الدولي للقسم الاقتصادي ببنك بي إن بي باريبا في الرياض أمس.

وقال الجدعان إن "المتوسط العالمي لاقتصاد الظل يبلغ 32 في المائة، وهو حجم كبير جدا، مبينا أن المقصود هنا كل الأنشطة التجارية، التي لا تدخل في الناتج القومي للدولة، وليس المقصود تجارة الممنوعات".

وأكد الجدعان، أن اقتصاد الظل أصبح منتشرا في العالم وليس حكرا على دولة بعينها، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة من صندوق النقد الدولي، الذي أوضح أن 154 دولة يتراوح حجم اقتصاد الظل فيها بين 10 و60 في المائة، وهذا حجم كبير جدا بالمقاييس المعتادة لذلك التعامل معه مهم جدا كمبدأ.

وشدد على أن حلول الحكومات فيما يخص معالجة اقتصاد الظل يجب أن تكون حذرة لمواجهة اقتصاد الظل، فما قد ينجح في دولة معينة قد لا ينجح في أخرى.

وبين الجدعان أن السعودية وقطاعاتها تشهد تعاونا واتحادا بين الجهات كافة، فيما يتعلق بأتمتة العمل وتسهيل عمليات التسجيل وتسهيل عمليات الالتزام، مشددا على أن مئات الآلاف من المنشآت لا تحتاج إلى أن ترفع قراراتها الضريبية إلى الجهاز الضريبي في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإنما يرسل لها الإقرار من قبل الهيئة للمكلف إما للاعتراض أو الدفع، ما يسهل عملية الالتزام ويخفض من التكاليف بشكل كبير جدا.

وأكد أن التقدم التقني في المملكة أسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة اقتصاد الظل والتطور المتقدم في البنى التحتية التقنية، إضافة إلى البنك المركزي، وما يشهده من تقدم تقني والبنية الرقمية، فهو متقدم بشكل أكبر بكثير من الدول المتقدمة، مؤكدا أن التحول في الدفع إلى المدفوعات الرقمية خفض التكاليف.

وبين الجدعان أن المدفوعات الرقمية نمت خلال الأعوام الستة الماضية 1700 في المائة، فيما قفز التحول بشكل عام نحو المدفوعات الإلكترونية من 40 في المائة إلى 62 في المائة، في حين بلغ هذا المعدل 82 في المائة في قطاع الأعمال والشركات.

وأشار إلى أن كل هذا أسهم وسهل عملية تعامل المنشآت والأفراد في التسجيل والالتزام ويساعد الحكومة في اكتشاف موطن الخلل والتعامل معه.

وأفصح بأن أجهزة الدفع الإلكترونية في المملكة بالأعوام الخمسة الماضية كانت تبلغ نحو 300 ألف جهاز، مقارنة بما هو في وقتنا الحاضر، والذي وصل إلى نحو 1.2 مليون جهاز دفع إلكتروني.

وبين أن السعودية لها تاريخ طويل وكبير وعلى مدى عقود في حماية البيانات الشخصية، سواء من خلال الأنظمة المصرفية وأنظمة الأحوال المدنية وغيرها.

وفيما يتعلق بالأنظمة الضريبية، بين أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، طبقت الفاتورة الإلكترونية بخلفية واضحة، مؤكدا أن النظام يشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها، فضلا عن نظام حماية البيانات، الذي صدر أخيرا، الذي أكد هذا المفهوم.

من جانبه، قال فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، إنه في الوقت الذي تصل نسبة اقتصاد الظل في المملكة إلى 15 في المائة أو أقل مماثلة للنسبة الموجودة في الدول المتقدمة، يصل هذا المعدل في الدول ذات الدخل المنخفض إلى 30 في المائة.

وأكد الإبراهيم خلال الجلسة، أن التعاملات غير النقدية زادت في الفترة الماضية، مستدلا ذلك بارتفاع عمليات نقاط البيع من 400 ألف عملية إلى 1.4 مليون نقطة بيع، وزادت قيمتها إلى الضعف.

وأوضح الإبراهيم أن معالجة اقتصاد الظل يدعم الإيرادات، إضافة إلى زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات، مضيفا "نعمل على محاربة وتقليص اقتصاد الظل على المدى البعيد، ورفع جاذبية الاقتصاد، ورفع القاعدة الاقتصادية".

وأشار إلى أن محاربة اقتصاد الظل، تعالج التحديات، مثل انخفاض الأجور، وانخفاض الإنتاجية، وغياب أو خلل التنافسية في القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية، وعدم وصول الحماية الاجتماعية لكل من يستحقها.

بدوره شدد الدكتور مارسيلو كارفاليو، الرئيس الدولي للقسم الاقتصادي ببنك بي إن بي باريبا، على محاربة اقتصاد الظل ومعالجة التحديات الاقتصادية، فيمكن معالجة وجود بعض الأنشطة التي تأثرت بجائحة كورونا، التي أثرت في مناطق كثيرة في العالم.

وعد اقتصاد الظل المفتاح لضمان مواجهة ارتفاع الطلب وضمان وجود مسار واضح للاقتصاد الوطني، ومن أهم المزايا أن تكون الضرائب مرتفعة لمعالجته، مشيدا بمرونة النظام الضريبي في المملكة.

ويشهد المؤتمر عقد 15 جلسة حوارية وورقة عمل، وأكثر من 30 ورشة عمل نوعية متخصصة، كما يشارك في المعرض المصاحب له أكثر من 50 عارضا من القطاعين العام والخاص، الممثلين عن الجهات المرتبطة بقطاع الزكاة والضريبة والجمارك، وتستهدف أعماله المكلفين، والمستوردين، والمصدرين، والمهتمين بالقطاع من مختلف أنحاء العالم.

وناقشت جلساته عديدا من الموضوعات النوعية المتعلقة بتطوير القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، وبحث الرؤى والنماذج المعاصرة في الزكاة والضرائب وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي، والمنافذ الجمركية وإدارتها لبناء نموذج عمل ريادي مشترك، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة.

ويشكل "الزكاة والضريبة والجمارك" فرصة محورية لتلاقي عدد كبير من المسؤولين وأصحاب القرار في الهيئات والمؤسسات والمنظمات المحلية والعالمية ومسؤولي الشركات والخبراء والاستشاريين والأكاديميين والإعلاميين المحليين والدوليين، للتشاور والبحث في التحديات والفرص والحلول، والخروج بتوصياتٍ تسهم في تحقيق مستهدفاته ووضع اللبنة الأساسية لإيجاد منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن.