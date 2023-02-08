"الرياضة" توقع 4 مذكرات تفاهم وتطلق المنصة الرقمية الموحدة للأندية

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أطلق نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي اليوم، المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضية، وذلك على هامش المؤتمر التقني الدولي "ليب 23"، والمقام حالياً في الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير الجاري.

وتعد المنصة أحد مخرجات مبادرة التحول الرقمي المنبثقة من برنامج إستراتيجية دعم الأندية، حيث يرتكز دورها في بناء قاعدة بيانات مركزية لجميع الأنشطة والمخرجات المتعلقة بالأندية الرياضية في المملكة، بما يسهم في دراسة تطور القطاع، إضافة إلى تقديم الخدمات للأندية كافة؛ من خلال منصة رقمية موحدة، تجمع التعاملات الإدارية والمالية كافة تحت سقف واحد.

كما أن المنصة تعد ركيزة أساسية لدعم الأنشطة الإستراتيجية والتشغيلية في الأندية الرياضية، من خلال أتمتة جميع الإجراءات والأنشطة على عدة مراحل، هي (أتمتة إجراءات معايير الحوكمة– أتمتة العمليات الأساسية كالموارد البشرية والمالية والمستودعات والمشتريات– بناء نظام إدارات علاقات الأندية CRM).

وتدعم المنصة عملية التحول الرقمي في الأندية الرياضية، ورفع مستويات جودة البيانات والتقارير الخاصة بالأندية وآلية الاحتفاظ بها، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات مركزية في دراسة وتحليل القطاع الرياضي، فضلًا عن تحقيق مبدأ الشفافية في الإجراءات المنفذة، وتسهيل عملية متابعة التزام الأندية بالضوابط والسياسات المعلنة لها.

وبهذه المناسبة قال وزير الرياضة: "نسعد اليوم بإطلاق المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضية، التي تأتي تماشيًا مع أهدافنا في تطوير سير العمل في القطاع الرياضي باحترافية واستدامة عاليتين، من خلال تمكين وحوكمة الكيانات والأندية الرياضية، بما يسهم في صناعة رياضة وطنية على أعلى المستويات، ونتطلع لأن تكون هذه المنصة انطلاقة قوية نحو مزيد من العمل الاحترافي والمستدام في الأندية الرياضية بالمملكة، في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير مسبوق من قبل قيادتنا الرشيدة.

وقدم الشكر للقائمين على إقامة المؤتمر النوعي والمهم، والذي يخدم القطاع التقني بالمملكة، ويسهم بشكل فعال في تطويره ونموه، لتصبح بلادنا رائدة في عالم التقنية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030".

ويأتي إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للأندية الرياضة، تأكيداً لحرص وزارة الرياضة على تقديم أفضل الخدمات للقطاع الرياضي بالمملكة، من خلال استحداث البرامج والمشاريع التطويرية التي تخدم سير العمل، وتسرع من الجهود المبذولة نحو تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية المملكة 2030.



كما وقعت وزارة الرياضة اليوم, 4 مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات، وذلك خلال المؤتمر التقني الدولي "ليب 23", بحضور نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي.

ومثّل الوزارة خلال التوقيع وكيل التحول الرقمي خالد الغليقة، حيث تم توقيع أول مذكرة تفاهم مع شركة "إس إيه بي" السعودية للبرمجيات، وذلك بحضور المدير التنفيذي المهندس محمد الرميزان، حيثُ تهدف إلى تسريع مبادرات التحول الرقمي للقطاع الرياضي، والاعتماد على الخدمات السحابية وحلول البرمجيات والخبرات العالمية في التكنولوجيا والابتكار.

فيما أبرمت مذكرة تفاهمٍ أخرى مع شركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال في الشركة الدكتور ناصر المشاري، سعياً للتعاون في مجالات التحول الرقمي ودعم التشغيل، والخدمات الاستشارية الرقمية، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات رحلة التحول الرقمي واستمرارية الأعمال في القطاع الرياضي كافة.

كما وقّع وكيل التحول الرقمي الغليقة مذكرة تفاهم مع شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات SAMI، بحضور الرئيس التنفيذي المهندس زياد المسلّم، والتي ترتكز على التعاون في مجال خدمات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات والحلول الذكية، والتوطين، والمحتوى المحلي، والأمن السيبراني، وتهدف لتحقيق الدعم في مجالات التحول الرقمي فيما يخص الملاعب الرقمية، والدعم في مجالات الحلول الرقمية والأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.

وأكملت الوزارة عقد مذكرات التفاهم بالتعاون مع شركة "ثقة"، بحضور الرئيس التنفيذي للشراكات الإستراتيجية بدر العمري، وذلك بهدف الاستفادة من الأصول الحكومية، وتقديم الدعم الاستشاري لتطوير تجربة المستفيد، إضافة للاستفادة من الأصول والاستثمار في البيانات.

