سقوط سيارة واحتراقها داخل حرم سكة "قطار الحرمين السريع" ولا وفيات

أوضح مشروع قطار الحرمين السريع أنه عند حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم؛ وقع حادث مروري داخل حرم سكة القطار؛ عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة؛ نتيجة سقوط إحدى المركبات واحتراقها، ولم ينتج عن ذلك وفيات ولله الحمد؛ وقد فُعلت خطة الطوارئ وتم التواصل مع الجهات المعنية ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.

وأشار المشروع في بيان له أنه تم الانتهاء من حصر الأضرار فورًا وبوشر العمل على إصلاحها، ولن يكون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.

