الاتصالات السعودية تطلق صندوقا للاستثمار الجريء

أعلنت مجموعة stc اليوم إطلاق صندوق stc المؤسسي للاستثمار (CIF)، الذي يستهدف من خلاله الاستثمار المشاريع الناشئة بالمراحل الأولية في عدة مجالات من بينها التقنيات المالية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والألعاب الرقمية وإنترنت الأشياء والبلوكشين ومجالات أخرى واعدة.

وسيعمل الصندوق على الدفع باستثمارات إستراتيجية لتحفيز النمو وتعزيز قيمة الابتكار ودعم رؤية المملكة 2030 في تنوع الاقتصاد من خلال التوسع في الاستثمار في قطاعات جديدة ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ذات الصلة بإستراتيجية المجموعة محليًا وإقليميًا وعالميًا، كما يستهدف الصندوق استكشاف التقنيات الجديدة ونماذج الأعمال في القطاعات التقنية والرقمية، والتنبؤ بالمجالات الجديدة في صناعة الاتصالات التي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على أعمال stc.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان الوتيد: "إن إطلاق هذا الصندوق يتماشى مع إستراتيجية مجموعة stc وتطلعاتنا للعمل وفق وتيرة متسارعة للإسهام في تنوع ونمو الاقتصاد الرقمي، ونسعى من خلاله إلى أن نمكن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة المميزة من النمو والتوسع محليًا وإقليميًا والاستفادة من الفرص الاستثمارية عالميًا".

وأضاف: "لن تكتفي الشركة بالاستثمار والدعم المالي للمشاريع المستهدفة بل ستربط خدمات المجموعة بالمشاريع التي سيستثمر الصندوق فيها، وذلك بهدف مساعدتها على تحقيق النمو والاستفادة من المنظومة الرقمية لمجموعة stc في عدة مجالات مثل: الخدمات السحابية والأمن السيبراني وعدة خدمات أخرى مع الاهتمام بالجانب الإستراتيجي والعائد المادي للمجموعة".

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للاستثمار لمجموعة stc معتز العنقري أن صندوق stc المؤسسي للاستثمار يعكس توجهات المجموعة للاستثمار في الشركات الناشئة التي تتبنى تقنيات جديدة ونماذج أعمال رقمية تخدم 9 قطاعات مختلفة، مفيدًا بأن إطلاق هذا الصندوق إكمال لمسيرة المجموعة الرائدة في دعم الشركات الناشئة التي تلعب بدور مهم في تنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق سيتيح الدخول في مجالات تشهد نمو متسارع محليًا وعالميًا، مما يتيح لـ stc الاستثمار في منتجات تنسجم وتتوافق مع إستراتيجية المجموعة.

ويشهد قطاع ريادة الأعمال محليًا وإقليميًا بروز الكثير من المشاريع والابتكارات ونماذج الأعمال الريادية التي تحمل فرصًا استثمارية مميزة، ويعد إطلاق هذا الصندوق استمرارًا لدور وجهود الشركة في دعم رواد الأعمال والمشاريع الرقمية من خلال توفير عدة مبادرات واستثمارات مثل مساهمتها في إطلاق برنامج inspireU الذي احتضن ودعَم 92 مشروعًا ناشئًا على مدار 9 دفعات تجاوزت قيمتها السوقية 10 مليارات ريال. وإطلاق صندوق STV وصندوق stc venture استثمرت في العديد من المشاريع الناجحة على مستوى المنطقة مما أسهم في تحقيق تنوع ونمو الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة ودعم رؤية المملكة 2030.