الأزمة الاقتصادية في سريلانكا تترك المسنين بلا مأوى ومفلسين

عندما تقاعد كيري باندا من وظيفته كطاهي في العاصمة السريلانكية كولومبو، كان يأمل في شيخوخة هادئة تعيشه مع ابنه، لكن مع فواتيره الطبية التي أرهقت موارد الأسرة المالية العام الماضي، قرر أن الوقت قد حان للخروج، وقال باندا، الذي يقضي أيامه في التسول أو البحث عن الطعام وينام على مقعد في حديقة عامة: "لم أرغب في أن أكون عبئا".

إنه مشهد مألوف بشكل متزايد منذ أن غرقت سريلانكا العام الماضي في أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال في 1948، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية ونقص الوقود والاحتجاجات الغاضبة.

"الحياة صعبة في سريلانكا، حتى بالنسبة للشباب، فماذا عن كبار السن مثلنا؟"، وقال باندا البالغ (84 عاما)، وهو جالس يأمل في التغيير من المارة، تسعى الحكومة جاهدة لتأمين حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي "IMF" ، على الرغم من أن الرئيس رانيل ويكرمسينغ حذر من أن أي تأخير قد يدفع البلاد إلى التدهور مرة أخرى.

تجلب الأزمة أيضا تحديات محددة لكبار السن في بلد يعتمد تقليديا بشكل كبير على الأسر للمساعدة في رعايتهم، ويفتقر العديد من المتقاعدين إلى معاشات تقاعدية ولم تعد بعض العائلات قادرة على تحمل تكاليف الاعتناء بهم.

ويواجه كبار السن أيضا نقصا في الأدوية وضغطا على تمويل الرعاية الحكومية، بما في ذلك إلغاء البرامج التي تقدم العدسات اللاصقة المجانية والمساعدة المالية للعاملين لحسابهم الخاص، وكلاهما كان يستهدف الفئات الأكبر سنا على وجه التحديد.

إن الأمانة الوطنية للمسنين، وهي الهيئة الحكومية التي تنفذ برامج رعاية المسنين، تقدم الدعم بما في ذلك علاوة شهرية مؤقتة لأكثر من 650 ألف شخص، حسبما قال مديرها كيه جي لانيرول.

وقال "إن حصر رفاهية وأمن السكان المسنين في سريلانكا في مؤسسة واحدة يشكل تحديا كبيرا نظرا لمحدودية الموارد خلال الأزمة الاقتصادية الحالية".

الدولة الجزرية سريلانكا لديها أسرع السكان شيخوخة نموا في جنوب آسيا. حيث تزايد عدد المسنين وبالفعل، هناك 16 في المائة من سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وفقا للبنك الدولي، بحلول 2041 ، سيرتفع ذلك إلى واحد من كل أربعة.

قال لانيرول "لقد نما نمو السكان الأكبر سنا إلى الحد الذي أصبح فيه مشكلة اجتماعية". لا يوجد في سري لانكا نظام تقاعد شامل، الثغرات في تغطية البرامج وتوافرها - خاصة بين العاملين في القطاع غير الرسمي - تترك العديد من كبار السن الضعفاء بدون دخل. فني مختبر سابق S.D. برياداسا ، 82 عاما، من بين أولئك الذين لا يشملهم نظام المعاشات التقاعدية. نفدت مدخراته منذ فترة طويلة، ومعظمها أنفق على العلاج الطبي لقرحة السكري في إحدى قدميه.

يجب أن يسير تسعة كيلومترات (5.5 ميل) كل شهر للحصول على منحة قدرها 5000 روبية (14 دولارا) من صديق قديم يعيش في ضاحية مونت لافينيا في كولومبو، ويتقاسم المال مع أخته الأرملة المعوقة وأطفالها الصغار، وقال برياداسا: "أتناول أحيانا وجبة واحدة في اليوم".

"كل ما يهمني وأختي هو صحة وتعليم أطفالها، الذين ما زالوا صغارا، أحاول فقط التأكد من أنهم سيعيشون حياة أفضل منا قبل أن أغلق عيني إلى الأبد". تتلقى ميلران بيريس وشقيقتها إيرين، وكلاهما في أوائل السبعينيات من العمر، دفعة شهرية قدرها 7000 روبية (19 دولارا) من شقيقها الميسور. لكن التضخم المرتفع يعني أنه يكفي الآن فقط دفع إيجار شقتهم المكونة من غرفة نوم واحدة.

يجب عليهم أيضا القيام برحلة طويلة - كيلومترين يوميا - للوصول إلى مركز رعاية نهارية للمسنين تديره منظمة خيرية دولية تسمى "HelpAge" تقدم جميع وجباتهم مجانا، وقالت إيرين بيريس: "اعتدنا العمل في مصنع للملابس. لقد كنا نساء مستقلات طوال حياتنا. لا نحب التسول. لكنني أخشى أن تنتهي هذه المساعدة يوما ما". الحاجة المتزايدة طبقا للمنظمات الخيرية إنها غارقة في الطلبات.

وأكدت سامانثا ليانوادوج، المديرة التنفيذية لمساعدة المسنين في سريلانكا، إن هناك ارتفاعا واضحا في الطلب على الغذاء والمساعدات الأخرى بين كبار السن منذ أن انهار الاقتصاد. وكانت تقدم الدعم بما في ذلك الوحدات الطبية المتنقلة وخدمات الرعاية المنزلية، لكنها تقول إن على الدولة أن تفعل المزيد.

وقال ليانوادوجي "طلب منا أن نلعب دور الحكومة. نحن نبذل قصارى جهدنا". ولم ترد وزارة التمكين الاجتماعي، التي تضم الأمانة العامة للشيوخ، على الفور على طلب للتعليق.

وكانت الأم العازبة نيشانثي فرناندو من بين أولئك الذين وجدوا أنفسهم يتخذون خيارات مستحيلة خلال الأزمة الحالية. وتدير فرناندو متجرا صغيرا للبقالة في ثالبيتيا، جنوب مدينة كولومبو، واستخدمت الدخل لدعم ابنها المصاب بالتوحد، البالغ من العمر 12 عاما، ووالدها البالغ من العمر 67 عاما. تركها زوجها ولم يقدم لها أي دعم مالي العام الماضي.