الأسهم اليابانية تهبط متأثرة بضعف الأرباح في قطاع التكنولوجيا

هبط مؤشر نيكاي الياباني اليوم وسط عمليات بيع كثيفة لأسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل نينتندو ومجموعة سوفت بنك بعد إعلان نتائج مالية مخيبة للآمال، مما بدد أي آمال في الاستفادة من مكاسب سجلتها وول ستريت الليلة الماضية.

وبحسب "رويترز"، تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار 5.1 في المائة بعد تسجيل خسارة فصلية، بينما هبط سهم نينتندو لألعاب الفيديو 7.5 في المائة بعد خفض توقعات الأرباح.

وهوى سهم شركة شارب لصناعة الإلكترونيات 12.6 في المائة ليصبح أكبر الخاسرين على مؤشر نيكاي بفارق كبير بعد أن أخفق في تسجيل الأرباح المتوقعة، وهبط المؤشر نيكاي 0.3 في المائة ليغلق عند 27606.46 نقطة، بعد أن بدأ اليوم بمكاسب طفيفة على خلفية المكاسب القوية لجميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الكبرى.

وفي الوقت نفسه أنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مستقرا عند 1983.97 نقطة، بعد أن ارتفع إلى 1991.49 نقطة في وقت مبكر للمرة الأولى منذ الأول من ديسمبر قبل أن ينزلق إلى المنطقة الحمراء. وتساوى عدد الرابحين تقريبا مع الخاسرين على المؤشر نيكاي، إذ صعد 106 أسهم من إجمالي 225 سهما وهبط 114 سهما بينما أغلق خمسة دون تغيير.