كوريا الجنوبية تسجل فائضا في ميزان الحساب الجاري بـ 2.68 مليار دولار

أظهرت بيانات لبنك كوريا الجنوبية المركزي صادرة اليوم وصول فائض ميزان الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال ديسمبر الماضي إلى 2.68 مليار دولار بعد تراجعه بمقدار 0.22 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه سجل ميزان تجارة السلع عجزا بقيمة 0.48 مليار دولار مقابل فائض قدره 4.43 مليار دولار خلال ديسمبر 2021.

وارتفع عجز ميزان تجارة الخدمات خلال الشهر الأخير من العام الماضي إلى 1.39 مليار دولار مقابل 0.76 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بسبب تراجع الفائض في ميزان خدمات النقل. وسجلت كوريا الجنوبية فائضا في ميزان الحساب الجاري خلال العام الماضي ككل قدره 29.83 مليار دولار بعد فائض قدره 85.23 مليار دولار في 2021.