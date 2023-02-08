بايدن يتهم عمالقة التكنولوجيا بإجراء تجارب على الأطفال لتحقيق أرباح

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن المجموعات العملاقة للتكنولوجيا بإجراء تجارب على الأطفالنا من أجل تحقيق أرباح، مؤكدا أنهم يجب أن تكون هذه الشركات مسؤولة.

وبحسب "الفرنسية"، قال بايدن في خطابه عن حال الاتحاد "حان الوقت لتمرير تشريع مدعوم من الحزبين لمنع مجموعات التكنولوجيا العملاقة من جمع البيانات الشخصية عن أطفالنا ومراهقينا"، كما دعا إلى حظر الإعلانات الموجهة التي تستهدفهم، وأوضح بايدن الذي كان قد طلب من الكونجرس الشهر الماضي إصدار تشريعات بشأن هذه المسألة "يجب أن نحمل شبكات التواصل الاجتماعي مسؤولية التجارب التي تجريها على أطفالنا لتحقيق ربح".

وفي عمود نشر في 10 يناير على موقع وول ستريت جورنال، دعا بايدن البرلمانيين من الحزبين إلى الاتحاد لتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمستخدمين الصغار من "الاستغلال الجنسي" و"التحرش الإلكتروني"، وشدد على أن ملايين الشباب يعانون من التحرش والعنف والصدمات النفسية وقضايا مرتبطة بالصحة العقلية.