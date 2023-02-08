تجاوز التوقعات .. الإقراض المصرفي في اليابان ينمو 3.1 % خلال يناير

أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم نمو قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال يناير الماضي 3.1 في المائة سنويا إلى 599.178 تريليون ين (4.56 تريليون دولار)، وهو ما تجاوز توقعات المحللين، الذين توقعوا نمو القروض 2.5 في المائة بعد نموها 2.7 في المائة خلال ديسمبر الماضي.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي 3.5 في المائة سنويا إلى 522.145 تريليون ين، بعد ارتفاعه 3 في المائة خلال الشهر السابق. كما ارتفع الإقراض من صناديق الادخار 0.8 في المائة إلى 77.033 تريليون ين، وهو نفس مستواه خلال الشهر السابق تقريبا.

وزادت القروض التي قدمتها فروع البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي 17.2 في المائة إلى 3.635 تريليون ين بعد زيادتها 11.7 في المائة خلال الشهر السابق.