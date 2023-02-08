ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 9655 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 9655 اليوم، حسبما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 7108 شخصا قضوا في تركيا و2547 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9655.