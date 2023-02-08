"مؤتمر ليب 23" .. 2.43 مليار دولار لدعم الشركات الناشئة وجعل المملكة وجهة للابتكار

أعلن مؤتمر "ليب 23" في ثاني أيامه، إطلاقات بقيمة 2.43 مليار دولار لدعم الشركات التقنية الناشئة تحفيزا لنموها وريادتها، إضافة إلى إطلاق ثمانية صناديق استثمارية بقيمة 646 مليون دولار، إذ تهدف المشاريع مجتمعة إلى جعل المملكة وجهة للابتكار وريادة الأعمال الرقمية عبر دعم نمو الشركات الناشئة والمتوسطة، وتسريع صناعة الألعاب الإلكترونية.

وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إن في مقدمة هذه الصناديق إطلاق أول صندوق لشركة STV للتمويل البديل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتمكين نمو الشركات التقنية بمبلغ 150 مليون دولار، كما أعلنت شركة IMPACT46 إطلاق صندوق بقيمة 133 مليون دولار، الذي يستهدف الشركات التقنية الناشئة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن بين الإطلاقات الثمانية، إطلاق صندوق ميراك للتمويل المباشر، الذي أطلقته شركة Merak Capital بقيمة 53 مليون دولار بهدف دعم الشركات التقنية في المملكة، بعد ذلك جاء إعلان البنك السعودي للاستثمار تخصيص 40 مليون دولار لإطلاق حاضنة ابتكارات في مجال التقنية المالية وغيرها للمساهمة في نمو القطاع المالي.

كما أطلقت شركة ركيزة صندوق استثمار جريئا مدعوما بمسرعة أعمال عالمية في الرياض وذلك بقيمة 25 مليون دولار.

وشملت الإعلانات، إطلاق شركة BIM VENTURES لتطوير الأعمال بقيمة 100 مليون دولار، من خلال استوديو بناء الشركات التابع لها لإيجاد شركات تقنية ناشئة ذات طابع ابتكاري واستدامة مالية، وذلك بالشراكة مع مجموعة السليمان.

وجاء بعد ذلك إطلاق شركة Shorooq صندوقها الثاني للاستثمار في الشركات النامية في المملكة، إلى جانب إطلاقها صندوقا ماليا آخر لتسريع الألعاب الإلكترونية، وذلك بقيمتي 115 مليون دولار.

واختتمت شركة PLANETARY CAPITAL جولة إعلانات الصناديق الاستثمارية لليوم الثاني، بإعلانها إطلاق أول صندوق سعودي كندي للاستثمار في شركات تكنولوجيا الفضاء الناشئة بشقيها المحلي والعالمي، وذلك بقيمة 30 مليون دولار.

في سياق متصل بالمؤتمر، وبشراكة سعودية صينية بين Camel lab وWEO Technology، أعلنت الشركتان إطلاقهما لتطبيق "هكتار" أحدث تطبيقات التواصل الاجتماعي وأكثرها تنافسية على الإطلاق، حيث يجمع عديد من المزايا، التي تعزز من مستوى تنافسيته مع تطبيقات التواصل الاجتماعي المهمة.

ويتميز تطبيق "هكتار" بأنه قابل للعمل في جميع مناطق العالم، وبسهولة التسجيل، إما عن طريق رقم الجوال، وإما الفيس بوك، أو جوجل، أو من خلال أبل.

ويجمع تطبيق "هكتار" مزايا أغلب التطبيقات الموجودة في مجالات البث، ونشر الصور ومقاطع الفيديو والنصوص التحريرية، ومشاهدة المحتوى بأشكاله المتعددة ونشره على الخريطة، إضافة إلى تقديم الدعم والهدايا لصانعي المحتوى، وإتاحة مساحات صوتية ومرئية، وتوفر مكانا يحوي الأحداث الجديدة والمتداولة، والحملات المبتكرة، والفيديوهات الحصرية، والاقتراب من عديد من المشاهير المؤثرين والمبدعين، ما يجعل منه منافسا محتملا لأهم التطبيقات الموجودة في عالم اليوم.

ويعد "هكتار" بديلا آمنا يوفر عددا كبيرا من المميزات في تطبيق واحد بمستوى عال من الأمان، بل ويتيح فرصة تحقيق ربح عن طريق الدعم من المتابعين والداعمين، حيث تجمع المنصة المتعة والمعرفة، فهي تتيح الاطلاع على ما يقدمه الآخرون من محتوى، فضلا عن تزويد المتابع بدرجات مهمة من الثقافة العامة التي تميز الفرد عن الآخرين.

وسيتمكن المستخدمون من التعبير عن ذواتهم، ومشاركة تجاربهم، وكذلك الاطلاع على أحدث مضامين المحتوى المطروح في وسائل التواصل الاجتماعي، وأخبار المشاهير والترفيه والأخبار العاجلة.

وسيتمكن مستخدمو "هكتار" من تحميل تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد من متجري "جوجل بلاي" لهواتف أندرويد، و"آب ستور" لهواتف آيفون.