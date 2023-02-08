بي.بي تخفض إنتاج النفط والغاز بوتيرة أبطأ من المقرر

أعلنت شركة الطاقة البريطانية العملاقة بي.بي عزمها خفض إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي بوتيرة أبطأ من المقرر خلال العقد الحالي بعد اضطراب الإمدادات في السوق العالمية نتيجة الحرب في أأوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتحقيق الشركة أرباح قياسية.

وبينما قالت الشركة البريطانية إنها تعتزم زيادة استثماراتها للتحول نحو مصادر الطاقة الأقل تلويثا للبيئة برصد 8 مليارات دولار إضافية لهذا الغرض حتى 2030، فإنها تعتزم أيضا زيادة الإنفاق على مشروعات الوقود الأحفوري بنفس القيمة.

وذكرت بلومبيرج اليوم أنه في بداية العقد المقبل ستكون الانبعاثات الناجمة عن نشاطها أكبر مما تعهدت به في السابق، في حين سيتراجع إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي بنسبة 25 % مقارنة بمستويات عام 2019، في حين كانت تستهدف خفضه بنسبة تصل إلى 40 %.