750 ألف شخص يحتجون على إصلاحات ماكرون لنظام التقاعد

خرج نحو 750 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا اليوم للاحتجاج مجددا ضد إصلاحات نظام التقاعد التي تخطط لها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حسبما قالت السلطات الفرنسية.

وفي الأسبوع الماضي، كان عدد المحتجين أكبر من عدد اليوم، حيث قالت وزارة الداخلية إن نحو 1.27 مليون شخص شاركوا في المظاهرات.

وربما يرجع السبب في مشاركة عدد أقل من الأشخاص في احتجاجات اليوم إلى حقيقة أن هناك عطلات شتوية حاليا في بعض الأقاليم الفرنسية.

من جانبها، ذكر الاتحاد العام للعمل أن حوالي مليوني شخص شاركوا في الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء.

وتم تنظيم مسيرات اليوم في بوردو ورين ومونبيلييه وتولوز. وفي ذات الوقت تم تنظيم إضرابات مجددا في قطاعات السكك الحديدية والتعليم والطاقة.

وتهدف الحكومة الفرنسية المنتمية إلى تيار الوسط بقيادة ماكرون إلى رفع سن التقاعد بالتدريج من 62 عاما إلى 64 لكنها تعتمد على أصوات من التجمع الليبرالي المحافظ، المعارض للجمهوريين، ولم تحصل بعد على أغلبية لخططها في الجمعية الوطنية.