الأسهم السعودية تهبط دون مستويات 10500 نقطة .. ضغوط بيع وغياب معطيات محفزة

واصلت الأسهم السعودية تراجعها للجلسة السابعة، في أطول سلسلة تراجع منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019 لتغلق عند 10469 فاقدة 86 نقطة بنحو 0.8 في المائة، بينما انخفض مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 16 نقطة بمقدار 1.1 في المائة إلى 1436 نقطة. وأشير في التحليل السابق، إلى عجز السوق في العودة فوق 10579 نقطة، والتماسك عندها ستبقيها تحت الضغوط البيعية. وخلال الجلسة وصلت السوق إلى 10596 نقطة إلا أنها لم تستطع التماسك، لتعود ضغوط البيع وتعيد السوق للمنطقة الحمراء. وخلال الأعوام الأخيرة عادة ما تعود السوق للارتفاع بعد موجة تراجع طويلة، وإن تحقق ذلك في جلسة اليوم فلن تستطيع الاستمرار في الأداء الإيجابي دون معطيات محفزة، ولا تزال السوق عرضة للتراجع حتى مستويات 10300 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10589 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 10468 خاسرا 0.8 في المائة، بينما الأعلى عند 10596 نقطة رابحا 0.38 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق عند 10469 نقطة فاقدا 86 نقطة بنحو 0.82 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بواقع 697 مليونا، لتصل إلى 3.8 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بما يعادل 11 مليونا إلى 165 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 62 ألف صفقة لتصل إلى 300 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية، وتصدر المتراجعة "التأمين" بنحو 2.1 في المائة، ثم "البنوك" بـ1.71 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بـ1.34 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.9 في المائة، يليه "الخدمات الاستهلاكية" بواقع 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بمقدار 0.51 في المائة.وكان الأعلى تداولا قطاع البنوك بنحو 24 في المائة بقيمة 931 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 15 في المائة ما يمثل 599 مليون ريال، وحل ثالثا "الطاقة" 7 في المائة بنحو 280 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "مجموعة الحكير" بنحو 4.6 في المائة ليبلغ 24.54 ريال، يليه "أمريكانا" بـ4 في المائة ليصل إلى 3.89 ريال، وحل ثالثا سهم "كيان السعودية" 3.8 في المائة حيث أغلق عند 12.98 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بوبا العربية" بواقع 5 في المائة ليغلق عند 152 ريالا، يليه "شمس" بنحو 3.9 في المائة إلى 15.28 ريال، وحل ثالثا سهم "مسك" بـ3.2 في المائة ليقفل عند 10.32 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الإنماء بقيمة 344 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 219 مليون ريال، وحل ثالثا أرامكو السعودية بـ216 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية