هلال المجد .. ماركة عالمية

من المشرق إلى المغرب، هل الهلال واكتمل بدرا عالميا، وهو يخطو بخطوات ثابتة ويقتحم التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن اقتلع بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، منتظرا الفائز من ريال مدريد الإسباني ونظيره الأهلي المصري اللذين يلتقيان اليوم، إثر تغلبه على فلامنجو البرازيلي 3 /2. ورد الهلال الصاع صاعين إلى فلامنجو، حيث ثأر من خسارته في عام 2019 بذات النتيجة، وتأهل على حسابه إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

ومنذ وقت مبكر كشر الهلال عن أنيابه، بهدف مباغت عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء ارتكبت مع لوسيانو فييتو (4)، ورغم أن فلامنجو أدرك التعادل بواسطة بيدرو جيليرمي (20)، إلا أن سالم أعاد التقدم للأزرق عندما نفذ ركلة جزاء ناجحة ارتكبت مع فييتو نفسه (45)، وأبى فييتو إلا أن يضيف الهدف الثالث (70)، وفي الوقت القاتل أضاف جيليرمي الهدف الثاني (91).

واضطر فلامنجو أن يكمل المباراة ناقصا اللاعب جيرسون سانتوس الذي تعرض للطرد إثر مخاشنته القوية لفييتو (45).