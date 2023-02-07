الدولار يفقد أعلى مستوى في شهر بعد كلمة رئيس الفيدرالي

هبط الدولار من أعلى مستوى في شهر اليوم بعدما كرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول تصريحات الأسبوع الماضي بأن التضخم بدأ في الانحسار مع توقعه بتراجع ملموس للتضخم هذا العام.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام معظم العملات، وكانت أكبر الخسائر أمام الين والفرنك السويسري والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وقال رئيس المركزي الأمريكي إن العودة إلى مستوى التضخم المستهدف للبنك ستنطوي على صعوبات وهو ما يتطلب المزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، مسجلا أدنى مستوى في الجلسة بعد التصريحات، وجرى تداوله منخفضا 0.2 بالمئة عند 103.34 في أحدث معاملة.