مؤتمر "ليب23" يواصل جلساته لليوم الثاني

تواصلت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر التقني الدولي "ليب23" متناولةً العديد من الاهتمامات التقنية والابتكارية والاستثمارية، وسط استضافة عددٍ من قادة الفكر والرأي من الشركات التقنية ومجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وأدار الرئيس التنفيذي لشركة "سنغليرتي نت" بن جورتزل، حواراً شيقاً مع الروبوت "غريس" التي تم بناؤها في هونغ كونغ، بهدف الكشف عن أوجه التعاون المستقبلي بين البشر ومن أسماهم (أشباه البشر)، طارحاً عدداً من الأسئلة التي أجابت عليها بمعلومات ضافية، مبيناً أن أنها كروبوت تملك العديد من المعارف الطبية وغيرها من المعارف التي حصلت عليها عن طريق التعلم الآلي والخوارزميات، وبالاستفادة من معالج الكمبيوتر الموجود داخلها الذي تم ربطه بخوادم تخزين سحابي وتقنيات ذكاء اصطناعي احتوت على عديد من المنهجيات المستحدثة.

كما استضافت الجلسات نائب الرئيس الأول لشركة "IBM" جون جرانجر، الذي أكد خلال حديثه أن إحراز التقدم المستدام يعتمد على القفزات التقنية، عاداً التكنولوجيا المصدر الأساسي للميزة التنافسية، لما تلعبه من دور متزايد في تعزيز الإنتاجية ومواجهة خطر التضخم، وأمر حيوي لازدهار الاقتصاد والنمو المستدام.

ووضع جرانجر استثمارات المملكة بهذا المجال في المركز الأول من بين دول مجموعة العشرين، خاصة في جوانب تسريع الابتكار الذي يمثل لب استراتيجية المملكة التي تعتمد على حلول الذكاء الاصطناعي والأتمتة والإمكانات غير المحدودة للتخزين السحابي، لافتاً إلى أن هذه الاستثمارات أوجدت فرصاً غير مسبوقة في مجال إدارة تدفق العمل وتقليص الاعتماد على العامل البشري، منوهاً بالتعاون الفعال بينهم وبين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الملك سعود وهيئة الذكاء الاصطناعي، للنهوض بأعمال أتمتة سلاسل الإمداد والمبيعات والخدمات المالية، داعياً إلى مزيد من الشراكات مع المملكة لصناعة التاريخ القادم على حد وصفه.

من جانبه، أشار المدير التجاري في شركة "Tawal" عبد الرحمن المعيقل، إلى أن المستقبل سيكون للمشاريع الضخمة خاصة في جوانب بناء المدن الذكية، بالاستفادة من الهندسة المعمارية والحلول البيئية، مبيناً أن المتطلبات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية تسهم في نمو الاقتصاد وتدعم التوسع في المشاريع الرقمية الذكية.

ورأى المعيقل أن التفكير في بناء المنصات التكاملية يساعد على توفر البيانات وتحليلها والاستفادة منها في تصميم وبناء وتطوير المشاريع الذكية، معداً أن وجود منصة موحدة يساعد على الحصول على البيانات وتعزيز الاستثمارات لبناء المدن الخضراء بأعلى كفاءة وخفض التكلفة وتسهيل خدمات النقل والتواصل.

فيما أرجع نائب الرئيس الأول ورئيس الابتكار في شركة "Vice" مارك آدامز، القفزات التي صاحب تطور عالم الترفيه إلى التقنيات ووسائل الثقافة والإعلام مقارنة بالسابق، مشيراً إلى أن الإنترنت مثَل المفتاح الأساسي لهذه النقلة النوعية حيث أتاح العديد من المنصات والتطبيقات التي لبّت احتياج مختلف الأذواق وأشبعت لكل فرد أو مجموعة شغفهم في المجالات الترفيهية التي تجذبهم، ضارباً المثل بالأفلام التي كانت لا تشاهد الا عبر جهاز الفيديو مقارنة بما هو عليه الوضع الآن مع المنصات الذكية.