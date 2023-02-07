أيرباص تسلم 20 طائرة خلال الشهر الماضي

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص اليوم الثلاثاء انخفاض عدد الطائرات التي سلمتها لعملائها خلال الشهر الماضي بنحو الثلث عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الشركة إنها سلمت خلال يناير الماضي 20 طائرة، مقابل تسليم 30 طائرة خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فيما سلمت في ديسمبر الماضي 98 طائرة.

في الوقت نفسه حصلت أكبر شركة مصنعة للطائرات في العالم خلال الشهر الماضي على طلبيات لشراء 37 طائرة، لكنها تلقت اخطارا بإلغاء إحدى الطلبيات.

وبشكل عام سلمت أيرباص خلال العام الماضي ككل 661 طائرة وهو ما يقل عن الرقم المستهدف الأصلي وكان 700 طائرة.

في الوقت نفسه تفوقت أيرباص بشدة على منافستها الأمريكية بوينج خلال العام الماضي حيث سلمت الشركة الأمريكية 480 طائرة فقط بسبب المشكلات في العديد من طرزها.