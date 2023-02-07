الهند تسعى للتوسع في العقود طويلة المدى لاستيراد الغاز

تعتزم الهند توقيع العديد من العقود طويلة المدى لشراء الغاز الطبيعي المسال لتوفير إمدادات الطاقة اللازمة لنمو الاقتصاد مع تقليص استخدام الفحم في تشغيل محطات الكهرباء.

ونقلت بلومبيرج عن أكشاي كومار سينج المدير الإداري لشركة "بترونت إل.إن.جي ليمتد" أكبر مستورد للغاز في الهند القول إن الشركة ترغب في تأمين واردات تبلغ 12 مليون طن من الغاز سنويا من خلال عقود طويلة المدى، مضيفة أن هذه الكمية تعادل حوالي 60 % من إجمالي واردات الهند من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي.

من ناحيته، قال نايندرا مودي رئيس وزراء الهند أمس إن نيودلهي تحاول زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال لزيادة حصة الغاز الطبيعي من إنتاج الكهرباء إلى 15% مقابل 6% حاليا مع تقليص استهلاك الفحم.

وستواجه الهند منافسة قوية في السوق من جانب مستوردين آخرين يسعون لتأمين عقود استيراد طويلة الأجل بهدف خفض تعرضهم لتقلبات السوق التي شهدت ارتفاعا قياسيا في أسعار الغاز الطبيعي خلال العام الماضي.