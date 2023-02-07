الأسهم الأوروبية تغلق مرتفعة مدعومة بأرباح الشركات والأنظار على الفيدرالي

حققت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة اليوم الثلاثاء مدعومة بإعلان أرباح قوية من بعض الشركات لكن القلق يتزايد لدى المستثمرين من بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول مع انتظارهم كلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.2 بالمئة.

وكان مؤشر قطاع الطاقة أكبر الرابحين حيث زاد ثلاثة بالمئة مدعوما بقفزة نسبتها ثمانية بالمئة في أسهم شركة بي.بي بعدما أعلنت الشركة النفطية الكبرى أرباحا قياسية في 2022 وزادت توزيعات الأرباح.

وزاد مؤشر القطاع المصرفي 1.2 بالمئة حيث ارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 2.6 بالمئة بعدما زاد أهدافه حتى عام 2025 وأعلن نموا قويا في الإيرادات.

وحدت خسائر أسهم الشركات الصناعية والمواد الاستهلاكية الأساسية من صعود المؤشر ستوكس 600.

وتأتي تصريحات رئيس المركزي الأمريكي باول، المنتظرة في الساعة 1740 بتوقيت جرينتش، عقب نمو قوي للوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي مما دفع صانعي السياسات لتأكيد الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.