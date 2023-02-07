أمير المدينة يرعى حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للرعاية الصحية المنزلية

رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفل إطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للرعاية الصحية المنزلية الذي تنظمه الجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية بالتعاون مع جامعة طيبة وتجمع المدينة المنورة الصحي، لمدة 3 أيام في قاعة المؤتمرات بالجامعة بمشاركة 66 متحدثاً على المستوى المحلي والدولي. واطلع، على أركان المعرض المصاحب للمؤتمر والذي يستعرض أحدث ما توصلت إليه مستجدات الرعاية الصحية المنزلية.

واستهل الحفل بعزف السلام الملكي، ثم ألقت رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب المنزلي الدكتورة عائشة الصغير، كلمة أكدت فيها أن المؤتمر يستهدف استعراض مستجدات الرعاية الصحية المنزلية وأفضل الممارسات المبنية على البراهين والأدلة العلمية لدعم تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المنزلية، للوصول إلى مراحل متكاملة في أنظمة الرعاية الصحية وتحقيق توصيات علمية ترتقي بتطلعات الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين. وأشارت الصغير في كلمتها، إلى أن التكامل بين الجهات غير الربحية والتعلمية ومقدمي الخدمات في وزارة الصحة والقطاع الخاص يأتي بهدف دعم وتطوير هذا المشروع الوطني الإنساني.

إثر ذلك، شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن الرعاية المنزلية وبرامج المؤتمر الذي يُعنى بتعزيز جودة الخدمات وسلامة المرضى وتقنية المعلومات الصحية والابتكار في الرعاية الصحية المنزلية والمشاركة الاجتماعية.

ثم ألقى رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، كلمة خلال افتتاح أعمال للمؤتمر أكد فيها على سعي الجهات المشاركة المتواصل إلى تجويد

الخدمات المقدمة للمرضى، وتحسين نظام الرعاية الصحية، من خلال تبادل الخبرات العلمية والعملية واستعراض أحدث الابتكارات وتفعيل الشراكة الاجتماعية والمجتمعية وبناء القدرات المؤهلة لتقديم هذه الخدمات وفق الممارسات العلمية المبنية على البراهين وأحدث التقنيات المعلوماتية الصحية، وقدّم رئيس الجامعة شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على رعاية ودعم سموه لهذه النوعية من المؤتمرات العلمية المتخصصة والتي تتضمن مجموعة من المحاضرات والمناقشات العلمية وورش العمل وعرض ملخصات الأبحاث العلمية.