أضرار شديدة بميناء إسكندرون التركي .. تحويل السفن لموانئ أخرى

اشتعلت النيران في المئات من حاويات الشحن بميناء إسكندرون التركي اليوم الثلاثاء مطلقة أعمدة من الدخان الأسود الكثيف في السماء، مما أدى إلى تعليق العمليات وأجبر شركات شحن على تحويل السفن لموانئ أخرى.

وأعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية أمس الاثنين أن الميناء الواقع على ساحل البحر المتوسط في إقليم خطاي الجنوبي تضرر بسبب الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا.

وأظهرت مقاطع التقطتها طائرات مسيرة ألسنة اللهب تتصاعد من المئات من الحاويات المكدسة على الرصيف.