"ليب23" : إطلاق 6 مبادرات لدعم قطاع تقنية المعلومات السعودي بـ 1.1 مليار ريال

أطلق البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات خلال النسخة الثانية من المؤتمر التقني العالمي "ليب 2023"، المقام في الرياض، عددا من المبادرات بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تنمية القطاع التقني وتطويره للوصول به للعالمية والتي تسهم في تنمية القطاع التقني في المملكة.

وتضمنت أبرز المبادرات، مبادرة Relocate التي تهدف لتوسيع مجال الاستثمار التقني فـي المملكة مـن خـلال دعم الشركات التقنية العالمية الناشئة ومتعددة الجنسيات عبر تقديم حوافز مالية لتشجيعهم على اتخاذ قرار التوسع وفتح مقرات رئيسية في المملكة.

كما تم إطلاق مبادرة Venture Debt المخصصة للمشاريع والشركات الناشئة، والتي تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على حلول تمويلية جديدة بضمانات لا تتطلب أصول مادية أو سيولة نقدية.

وتم إطلاق مبادرة Boost والتي تهدف إلى تمكين ودعم رواد الأعمال المتخصصين في مجال التقنية لتقليل المخاطر المالية التي تواجه رواد الأعمال، ومساعدتهم من خلال احتضانهم من قبل الشركاء ودعمهم في بناء خبراتهم في تأسيس شركاتهم.

كما تم إطلاق مبادرة TechCrew التي تهدف إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة الدعم والتمكين لتلك الشركات في استقطاب الكفاءات المحلية الوطنية من أجل شغل مناصب تقنية إدارية، عن طريق تحمل جزء من راتب الموظف بنسبة 50 في المائة.

وتتابعا لسلسلة المبادرات، تم إطلاق مبادرة CONNECT التي تتمركز أهدافها حول دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التي تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشاريع التقنية الكبيرة بهدف زيادة محتوى الناتج المحلي.

كما تم إطلاق مبادرة BRIDGE التي بدورها تهدف إلى دعم الشركات التقنية الناشئة في التوسع الدولي إلى دول خارج المملكة وتقديم خدماتها أو منتجاتها بهدف زيادة نسبة الصادرات وجني الأرباح من الدول الأخرى.