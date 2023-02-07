جوجل تطلق منافس "تشات جي بي تي" .. يستطيع الشرح لطفل عن الفضاء

أعلنت جوجل اليوم، إطلاق الروبوت "بارد" للمحادثة الخاص بها ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج "تشات جي بي تي" الذي ابتكرته شركة "أوبن ايه آي" الناشئة الأمريكية.

وأوضح سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ"ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، أن "بارد" يهدف إلى الجمع بين اتساع نطاق المعرفة في العالم من جهة وقوة برامجنا اللغوية وذكائها وقدرتها على الابتكار من جهة أخرى".

وأشار إلى أن البرنامج "سيستند إلى المعلومات الموجودة عبر الإنترنت لتوفير إجابات حديثة وذات نوعية عالية". وتختلف طريقة عمل "بارد" عن تلك الخاصة بـ "تشات جي بي تي"، إذ يعتمد الأخير على قاعدة بيانات لجمع معلوماته لا على الإنترنت. وسيكون "بارد" تاليا أشبه بمحرك بحث تقليدي كمحرك "جوجل"، حيث يتمتع روبوت "جوجل" بالقدرة على "شرح أحدث اكتشافات التلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لطفل يبلغ تسعة أعوام".

ويستند "بارد" إلى "لامدا" ، وهو برنامج حاسوبي صممته "جوجل" لتشغيل روبوتات المحادثة "تشات روبوتس"، وأعلنت مجموعة "ماونتن فيو" إطلاق أول نسخة منه عام 2021، وحظي "لامدا" بشهرة في يونيو 2022، عندما أكد المهندس بلايك ليموين العامل في "جوجل"، أن برامج الذكاء الاصطناعي أصبحت تمتع بقوة إدراك، في رأي لاقى انتقادات كبيرة في الوسط التكنولوجي الذي اعتبره سخيفا وسابقا لأوانه.