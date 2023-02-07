رغم زيادة المبيعات .. "سوفت بنك" اليابانية تسجل خسائر

أعلنت مجموعة الاتصالات اليابانية العملاقة سوفت بنك جروب كورب اليوم، تسجيل خسائر صافية خلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر الماضي بقيمة 912.51 مليار ين، مقابل أرباح صافية بقيمة 392.62 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت خسائر السهم الواحد خلال نفس الفترة 608.51 ين مقابل أرباح بمعدل 207.57 ين للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، وتضررت نتائج الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي من خسائر استثماراتها التي بلغت 1.36 تريليون ين.

في الوقت نفسه سجلت سوفت بنك خسائر تشغيل قبل حساب الضرائب بقيمة 290.04 مليار ين مقابل أرباح بقيمة 1.23 تريليون ين خلال الفترة نفسها، وقال سوفت بنك إن صافي مبيعاته زاد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بـ 6.4 في المائة إلى 4.88 تريليون ين مقابل 4.58 تريليون ين العام الماضي.