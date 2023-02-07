رصد منطاد صيني فوق كوستاريكا

شوهد منطاد صيني فوق كوستاريكا، حسبما ذكرت وزارة الخارجية في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية يوم الاثنين. ونقلت وزارة خارجية كوستاريكا عن السفارة الصينية في سان خوسيه قولها إنها تأسف للحادث وأن الغرض من الجهاز علمي حصرا ويخدم معظمه الأرصاد الجوية. وقالت السفارة أيضا إن المنطاد لا يشكل تهديدا لأي دولة وأنه انتهى به المطاف فوق كوستاريكا عن طريق الخطأ بسبب الظروف الجوية والقدرة المحدودة على التوجيه الذاتي.

ولم يتضح في البداية ما إذا كان المنطاد هو نفسه الذي شوهد فوق كولومبيا يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، تم اكتشاف منطاد صيني مماثل فوق المجال الجوي الأمريكي الأسبوع الماضي. واتهمت واشنطن بكين باستخدامه لأغراض المراقبة وأسقطته يوم السبت.

وردا على ذلك، استدعت بكين القائم بالأعمال الأمريكي وكررت تصريحات سابقة بأن المنطاد كان مدنيا، قائلة إن إسقاط واشنطن له هو "رد فعل مبالغ فيه بشكل واضح". وقالت بكين إن كلا من المنطاد الذي شوهد فوق كولومبيا والآخر الذي أسقطته الولايات المتحدة يخدمان "أغراضا مدنية" ، وقد انحرفا عن مسارهما وكان من الصعب المناورة.