تراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال ديسمبر

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية اليوم الثلاثاء تراجع الإنفاق الاستهلاكي في البلاد خلال ديسمبر الماضي 1.3 في المائة سنويا، وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين توقعوا تراجعا 0.2 في المائة فقط بعد تراجع 1.2 في المائة خلال نوفمبر الماضي.

وعلى أساس شهري سجل الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال ديسمبر الماضي تراجعا 2.1 في المائة وهو ما تجاوز أيضا التراجع المتوقع 0.3 في المائة بعد تراجع 0.9 في المائة شهريا خلال نوفمبر الماضي.

في المقابل تراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان خلال ديسمبر الماضي 0.4 في المائة سنويا إلى مليون و150 ألفا و808 ين (8700 دولار). وبشكل عام ارتفع متوسط الأجور خلال الشهر الأخير من العام الماضي في اليابان 4.8 في المائة في حين زاد أجر العمل الإضافي 3 في المائة سنويا.