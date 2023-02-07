ولي العهد للرئيس التركي: نقف معكم ونساندكم

أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالا هاتفيا، أمس، بالرئيس رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، قدم خلاله التعازي له ولشعب تركيا الشقيق وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له تركيا، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا وقوف المملكة ومساندتها لتركيا لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.

وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن شكره وتقديره لولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة، مقدرا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب.

وقالت وزارة الخارجية إن السعودية تتابع من كثب مجريات الأحداث المؤسفة في تركيا وسورية، إثر الزلزال الذي أسفر عن وفيات وإصابات.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن تضامن المملكة ومواساتها وتعازيها للأشقاء في سورية وتركيا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

من جانبها، أكدت السفارة السعودية في تركيا، أنه إشارة إلى ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع هزة أرضية في جنوب تركيا فجر أمس، فإنها لم تتلق حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في تلك المنطقة.

وأوضحت أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة.

وأهابت السفارة بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال اتخاذ الحيطة والحذر، والتواصل معها في أقرب وقت ممكن، داعية الله أن يحفظ الجميع.

وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أن المملكة لم تتأثر بالهزة الأرضية التي حدثت في تركيا صباح أمس بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية التي تبلغ أكثر من ألف كيلو متر.

وقتل أكثر من 2600 شخص في جنوب شرق تركيا وفي سورية المجاورة، إثر زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجة وشعر بهما سكان جرينلاند والدنمارك.

ويتوقع أن ترتفع هذه الحصيلة غير النهائية، إذ لا يزال عدد كبير جدا من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، سيصعب تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة، وضع الأشخاص الذين شردوا بسبب الزلزال، وكذلك جهود المنقذين.

ووقع الزلزال الأول عند الساعة الرابعة و17 دقيقة بتوقيت جرينتش على عمق نحو 17.9 كيلومتر وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية "جنوب شرق" على مسافة 60 كيلومترا من الحدود السورية.

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجة عند الساعة العاشرة و24 دقيقة، بتوقيت جرينتش، جنوب شرق تركيا على مسافة أربعة كيلومترات من مدينة إكينوزو.

أما في سورية، فقتل نحو ألف شخص وأصيب 2315 على الأقل بجروح في أنحاء البلاد جراء الزلزال، في حصيلة جديدة غير نهائية وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

وفي تركيا، أسفر الزلزال عن مقتل 1651 شخصا وإصابة 7634 على الأقل بجروح، وفق الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث "أفاد"، التي أشارت إلى انهيار 2834 مبنى.

ويتوقع أن تتغير الحصيلة نظرا إلى عدد المباني المنهارة في المدن المتضررة، مثل أضنة وغازي عنتاب وشانلي أورفا ودياربكر خصوصا. وفي إسكندرون وأديامان، انهارت مستشفيات حكومية جراء الزلزال الذي ضرب على عمق نحو 17.9 كيلومتر.

وتعد هذه الهزة الأشد في تركيا منذ زلزال 17 آب (أغسطس) 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، بينهم ألف في إسطنبول.

وفي كهرمان مرعش، تشل الأحوال الجوية في هذه المنطقة الجبلية المطارات الرئيسة حول دياربكر وملطية مع تواصل تساقط الثلوج بكثافة.

وفي سورية، تسبب الزلزال في مشاهد ذعر، مع خروج السكان من المناطق المتضررة سيرا أو بالسيارات، رغم الأمطار الغزيرة، وكذلك في لبنان حيث شعر السكان بهزات قوية.

وفي حماة "وسط غرب" كان رجال الإنقاذ والمدنيون ينتشلون بأيديهم وبمساعدة الآليات الثقيلة جثث الضحايا من تحت الأنقاض، بما في ذلك جثة طفل، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".