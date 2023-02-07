جلسة حوارية تضم 4 وزراء اتصالات: الرقمنة ضرورية لجعل الخدمات أكثر تقدما

عقدت ضمن فعاليات المؤتمر التقني الدولي "ليب23"، جلسة حوارية بعنوان "الطريق إلى الاقتصاد الرقمي الدولي من خلال الابتكار-سد الفجوات الرقمية وكسر الحواجز"، شارك فيها أورسولا أوسو وزير الاتصالات في غانا، وسعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عُمان، والمهندس أحمد الهناندة وزير الرقمية وريادة الأعمال في الأردن، والدكتور عيسى إبراهيم وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي في نيجيريا، وأدارتها ديمة اليحيى الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي.وسلط وزير الرقمية وريادة الأعمال في الأردن خلال الجلسة، الضوء على التغيرات التي حدثت في المجال التقني، ومجال تنمية المهارات الرقمية وإرساء بنية رقمية متقدمة، لتوفير البيئة اللازمة والداعمة لرياديي الأعمال والشركات الناشئة.من جهته، تطرق ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في عُمان، إلى التطور الذي تشهده قطاعات الاتصالات، مؤكدا أهمية الرقمنة نحو المستقبل لإسهاماتها في الانتقال بالخدمات إلى مستويات أكثر تقدما.بدوره، نوه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي النيجيري، بأهمية مؤتمر ليب، كونه نافذة لتحقيق الطموحات والآمال التي تتطلع دول المنظمة إلى تحقيقها.في سياق متصل بالمؤتمر، وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، على هامش فعاليات المؤتمر اتفاقية مبادرة تسجيل شركات قطاع الاتصالات والتقنية في منصة مكافآت الثغرات، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال باقات مجانية مخصصة، بجانب تحفيز الشركات الكبرى على الانضمام إليها.ومثل الهيئة في التوقيع المهندس فهد الدريبي مدير مركز عمليات الأمن السيبراني، فيما مثل الاتحاد خالد السليم مدير تطوير الأعمال.وشمل برنامج الاتفاقية عقد جلسة حوارية ناقشت أهمية حماية المنتجات التقنية واكتشاف وإغلاق الثغرات البرمجية، بجانب التعريف بالمنصة والمزايا التي تقدمها. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية على المستوى الوطني، ودعم الرقابة التنظيمية، والإسهام في تأمين وحماية المواقع والبرامج الرقمية لمقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب دعم القدرات الفنية للباحثين السيبرانيين وتطوير خبراتهم بتوفير الفرص المتعددة لصقلها مقابل مكافآت نقدية لهم.وأشارت إلى أن منصة مكافآت الثغرات تعد منصة وطنية تربط المنشآت والشركات بالباحثين الأمنيين، للكشف عن الثغرات البرمجية في المنتجات والمواقع التقنية الخاصة بها، والتقليل من التهديدات المحتملة.