شركات تستعرض ابتكاراتها .. منتج لأتمتة تقييم أسعار المركبات في المملكة

تستعرض شركة "علم" عددا من منتجاتها التقنية المبتكرة خلال النسخة الثانية من مؤتمر "ليب 23"، الذي يتضمن منتج "مؤشر الأسعار"، الذي سيعمل على تعزيز أداء قطاع المركبات في المملكة من خلال حوكمة وأتمتة تقييم أسعار المركبات.وتشمل الحلول والمنتجات الرقمية التي استعرضتها "علم" خلال المؤتمر، كلا من خدمة "موجز"، وخدمة "ضامن"، و"مؤشر الأسعار"، و"محفظة الهوية الرقمية"، و"منتجات الابتكار"، كما تتبنى "علم" استخدام أحدث المفاهيم في عالم الرقمنة، مثل الأتمتة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.وتعد خدمة "ضامن"، المنتج الإلكتروني المتطور والموثوق الذي يعمل بمنزلة طرف وسيط وآمن يتولى المعاملات المالية الخاصة بمنصات البيع عبر الإنترنت، وغيرها من جهات البيع التي لا تمتلك موقعا إلكترونيا، باستخدام الحساب البنكي الافتراضي.فيما تتاح خدمة "موجز" للعملاء عبر منصة إلكترونية وتطبيق للهاتف المحمول، وتغطي مجالا واسعا من الخدمات التي تعزز أمن وموثوقية عملية شراء السيارات المستعملة.وتستعرض "علم" كذلك خدمة "محفظة الهوية الرقمية"، التي تأتي وسيلة موثوقة للتعرف على هوية الفرد أو الشركة والتحقق من صحة المعلومات الشخصية وإثبات الأهلية للحصول على خدمات معينة.في سياق متصل، تستعرض شركة الإلكترونيات المتقدمة، التابعة لشركات (SAMI)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، منتجاتها المبتكرة في مجالات المدن الذكية، والحلول الذكية، وحلول الأمن السيبراني، والجيل الجديد من الخدمات المدارة، إضافة إلى حلول الصحة الإلكترونية.وأوضح المهندس زياد المسلم الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، أن الشركة تسعى إلى إبراز أحدث منتجاتها ومنجزاتها أمام جمهور الحدث العريض، الذي سيضم نخبة من كبار المسؤولين والمختصين والمهتمين في مجال التقنيات والاتصالات والرقمنة من جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن مشاركة الشركة في هذا الحدث المهم تؤكد التزامها بدعم الاقتصاد السعودي وتعزيز تبني التقنيات المتقدمة والحلول الذكية التي من شأنها الإسهام في ازدهار المملكة ونجاحها، تماشيا مع طموحات ورؤية المملكة 2030، وأن الشركة تتطلع قدما لبحث فرص التعاون والشراكة مع الجهات المشاركة في المؤتمر من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم.وذلك إلى جانب أبرز ما توصل إليه خبراؤها في قطاعات الدفاع والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، وأعمال الطاقة، والأمن. ومن المقرر أن يشهد جناح الشركة في مؤتمر ليب 23 استعراض مركز عمليات الأمن السيبراني التابع للشركة، والمخصص للمراقبة واكتشاف وعزل التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، وإدارة المنتجات الأمنية، وأجهزة الشبكة، والخوادم، وأنظمة الأمان، وبيانات تقنية المعلومات للمنشآت.كذلك، سيشهد المؤتمر تقديم الجيل الثاني من الخدمات المدارة وأنظمة الحوسبة السحابية، إلى جانب آخر ما توصلت إليه التقنية في منصات الاختبار الشاملة للرعاية الصحية، وحلول إنترنت الأشياء، وكذلك صمام البيانات الذي يوفر أقصى درجات الحماية للبيانات والشبكات الحساسة والمعزولة في قطاعات معينة.إلى ذلك، وتحت شعار "نمكن لتبتكر"، تستعرض "المدفوعات السعودية" خلال مشاركتها في المؤتمر أحدث حلول تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية في المملكة، وأهمية هذا الدور في دعم وتعزيز قطاع المدفوعات الرقمية، عبر مجموعة من الخدمات المرنة الآمنة الموثوقة التي تسهم في تمكين وتطوير منظومة المدفوعات في المملكة.وذلك إضافة إلى التأكيد على جاهزيتها لتبني أفضل الممارسات العالمية التقنية المبتكرة لتطوير أنظمة مدفوعات متوائمة مع مستهدفات تطوير القطاع المالي في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.