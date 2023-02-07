«ليب 23» يواكب المتغيرات .. 9 مليارات دولار استثمارات لدعم التقنيات في السعودية

كشف مؤتمر "ليب 23"، الذي تستضيفه الرياض، عن استثمارات تتجاوز قيمتها تسعة مليارات دولار في السعودية، لدعم التقنيات المستقبلية وريادة الأعمال الرقمية والشركات الناشئة التقنية، تعزيزا لمكانة المملكة، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال المهندس عبدالله بن عامر السواحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، خلال اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي يستمر حتى الخميس المقبل، تحت عنوان "نحو آفاق جديدة"، إن الاستثمارات والإطلاقات شملت استثمار شركة مايكروسوفت 2.1 مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، واستثمار شركة أوراكل 1.5 مليار دولار لتوسيع أعمالها من خلال إنشاء عدد من المناطق السحابية الجديدة في المملكة.

وذلك إضافة إلى استثمار شركة هواوي في عروض السحابة في المملكة بقيمة 400 مليون دولار، وإنشاء منطقة سحابية لخدمات شركة زووم في المملكة بالشراكة مع أرامكو باستثمارات تبلغ 434 مليون دولار، إلى جانب استثمارات عالمية ومحلية بـ4.5 مليار دولار في مجالات متعددة.

وأكد السواحة، أن هذه الحزم من الاستثمارات الضخمة جاءت بدعم من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمكينه لقطاع التقنية، الذي يعد من القطاعات الواعدة التي تشهد دعما غير مسبوق إيمانا بأهمية الاستفادة من الآفاق المفتوحة والمجالات النوعية على مختلف أشكالها الاقتصادية الرقمية، وإنترنت الأشياء، والتقنيات البيولوجية والصحية، والعلوم الكمية، والفضاء والأقمار الاصطناعية، والتقنيات المالية، والمصادر المفتوحة.

وأوضح، أن تنظيم المملكة مؤتمر "ليب 23" يعد تأكيدا أيضا للدعم الكبير الذي تحظى به رحلة التحول الرقمي والتقني من لدن ولي العهد، وحرصه على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل.

وبين أن مؤتمر "ليب 23" بات اليوم تجمعا سنويا يجمع أهم خبراء التقنية العالميين، متوقعا أن يبلغ عدد الحضور فيه أكثر من 250 ألف مهتم وتقني من جميع أنحاء العالم، مبرزا أثر النسخة الأولى من ليب العام الماضي، الذي أوجد حراكا تقنيا عالميا، مؤكدا أن في هذا العام يتواصل هذا الحراك الذي يتجلى في مواصلة المملكة ريادتها كأكبر سوق تقنية بالمنطقة بأكثر من 42 مليار دولار كمنصة مثالية للوصول للسوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وذلك إضافة إلى مواصلة الريادة في القوة التقنية البشرية بأكثر من 340 ألف قوى عاملة، كما نشهد تقدما استثنائيا في مشاركة الإناث في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التي وصلت الآن إلى 32.5 في المائة، وهو معدل أعلى من متوسط الاتحاد الأوروبي ووادي السيليكون، اللذان يعدان أكبر قصة نجاح في تمكين المرأة.

وأبدى السواحة، تطلعاته أن تعزز مخرجات مؤتمر "ليب 23" في تنويع الاقتصاد، وتوطين التقنية والصناعات المتقدمة، مشيرا إلى أن المؤتمر أصبح يشكل إحدى أهم الفعاليات التقنية العالمية السنوية التي ينتظرها المبتكرون والمهتمون التقنيون للالتقاء بصناع ومتخذي القرار برواد الأعمال وصناديق الاستثمار الجريء لفتح آفاق جديدة في مجالات استثمارية جديدة، وإطلاق شراكات نوعية متوقعة خلال المؤتمر.

وشملت إعلانات المؤتمر في يومه الأول، إعلان شركة Meta افتتاح أول أكاديمية للميتافيرس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقرها السعودية، إضافة إلى إطلاق شركة WEO Technology وCamel lab تطبيق هكتار "Hektar"، منصة التواصل الاجتماعي متعددة المحتوى، وإطلاق شركة MENA Communication وstc تطبيق بيم "Beem"، تطبيق التراسل الفوري والمكالمات الصوتية والمرئية عالية الجودة، وخصائص الأعمال.

وانطلقت أعمال مؤتمر ليب 23 التقني الدولي في العاصمة الرياض، بمشاركة عدد من الخبراء والموهوبين والمبتكرين والشركات الرائدة عالميا في مجالات التقنية والابتكار.

ويشهد أعمال المؤتمر الذي يأتي بشعار "نحو آفاق جديدة" عرضا لآخر ما توصلت إليه التقنية، ومنح زوار المعرض تجربة ممتعة باستكشاف أحدث الصناعات والابتكارات العالمية.

ويستمد "ليب 23" أهميته من خلال اهتمامه بمستقبل التقنية ودورها الفعال، وإيجاد الحلول الابتكارية الرائدة لأهم التحديات التي تواجه القطاع، ويأتي المؤتمر في نسخته الثانية لرفع الوعي التقني بما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزا رئيسا للتقنية والابتكار ونقطة لالتقاء قادة الفكر التقني، حيث يبرز المؤتمر كعامل جذب للشركات التقنية، والاستثمارات، ولاعبا مهما في عملية التحول الرقمي محليا وعالميا.

ويستضيف مؤتمر "ليب" التقني الدولي بنسخته الثانية، أكثر من 700 متحدث من أنحاء العالم من قادة الشركات التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وصناع القرار، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لدعم الاستثمار في المجالات التقنية والابتكارية.

ويتحدث في المؤتمر قيادات تنفيذية من كبرى الشركات التقنية الرائدة علميا، مثل: أرامكو السعودية، نيوم، مايكروسوفت، أوراكل، هواوي، زووم، وإريكسون، وشركة HPE.

ومن بين الشخصيات القيادية المتحدثة والمشاركة في المؤتمر، جيفريمانبر الرئيس التنفيذي لشركة نانوراكس ورئيس المحطات الفضائية الدولية، تيري هنري لاعب كرة القدم السابق والمستثمر التقني، كارين بريدي نائب رئيس مجلس إدارة نادي ويست هام يونايتد، جيتانيالي راو الرائدة في مجال الابتكارات، الدكتورة سيان بروكتور رائدة الفضاء، أنثوني جوشوا بطل العالم في الملاكمة، تيم دريبر المستثمر والمؤسس لجامعة دريبر، سوسان كيلرين رائدة الفضاء، وآدم بولتون المذيع والصحافي في "سكاي نيوز".

كما يشارك في أعمال المؤتمر جيمس كان رائد الأعمال المستثمر، ستيفن بارتليت رائد الأعمال، براشانت براكاش المؤسس لصندوق التقني Accel، غزال الآغه المؤسسة المشاركة لشركة MamaEarth، وليام باو بين المستثمر والشريك العام لـSOSV، كينجا ستانيسلافسكا المؤسسة لشركة Experior VC، كارين دي ماير الرئيسة والمؤسسةWomen of the World، سول رشيدي نائبة الرئيس في شركةThe Estee Lauder Companies، كاسي كوزيركوف كبيرة علماء اتخاذ القرار في Google، د. بينجامين جورتزيل الباحث في الذكاء الاصطناعي والرئيس التنفيذي لشركة SingularityNET، بيتسي جريتوك نائبة الرئيس التنفيذي لشركة IBM، لوك فينسنت المستثمر الملائكي نائب الرئيس في شركة Meta، سوميت ضوان رئيس شركة في إم وير، والمقدمة ديزي ماكاندرو كبيرة المراسلين في مجموعة ITV News.