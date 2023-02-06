لجنة برلمانية: قرار حكومة "تراس" بخفض الضرائب خطأ غير مبرر أفزع الأسواق

قالت رئيسة لجنة الخزانة البرلمانية المختارة هاريت بالدوين، إن الحكومة البريطانية برئاسة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس ارتكبت "خطأ غير مبرر" بإعلان خفض كاسح في الضرائب العام الماضي مما أفزع الأسواق. وقالت بالدوين التي تولت رئاسة مجموعة النواب النافذين بالبرلمان البريطاني في نوفمبر، إن اضطراب الأسواق الذي أعقب "الميزانية الصغيرة" التي طرحتها تراس في سبتمبر كان "متوقعا"، وفقا لمقابلة مع إذاعة بلومبرج اليوم الإثنين. ولكنها أعطت بعض الدعم لتراس التي خرجت عن صمتها بشأن رئاستها الوجيزة للحكومة مطلع الأسبوع، حيث ألقت باللائمة على "المؤسسة الاقتصادية القوية" لمنعها من تنفيذ خططها الداعمة للنمو. وقالت بالدويين إنها تدعم مكتب مسؤولية الميزانية، وهو أحد الكيانات التي تعتبر جزءا من المؤسسة، والذي يقدم تحليلا مستقلا للوضع المالي في المملكة المتحدة. وقالت بالدوين إن أولوية الحكومة يجب أن تكون خفض التضخم. وبعد ذلك " هناك احتمالية وجود مساحة للتحفيز من خلال خفض الضرائب".