"أرامكو" : بناء أول مركز بيانات عالمي في السعودية .. وتخصيص 300 مليون دولار لـ "واعد فينتشرز"

أعلنت أرامكو السعودية اليوم، عن شراكة إستراتيجية مع شركة (زوم) بجانب تخصيص تمويل إضافي لصندوق مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر (ليب)، أحد أكبر المؤتمرات التقنية الدولية التي تعقد سنويا في المملكة.

وتهدف هذه الشراكة الإستراتيجية إلى بناء أول مركز بيانات عالمي في المملكة لدعم منظومة التحول الرقمي. ومن المتوقع أن يتصل المركز بشبكة مركز بيانات (زوم) العالمية ليخدم المملكة والمنطقة. وبالتعاون مع أرامكو السعودية، ستستكشف (زوم) أيضًا التطوير المشترك للحلول التقنية المبتكرة لقطاع الطاقة. وإلى جانب ذلك، تهدف الشراكة إلى الإسهام في أنشطة التحول الرقمي بقطاعات السوق المختلفة، مثل: الطاقة، والصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية.

كما أعلنت أرامكو عن تخصيص تمويل إضافي لصندوق واعد فنتشرز، ذراع استثمار رأس المال الجريء، يُسهم في رفع قيمة الصندوق من 750 مليون ريال (200 مليون دولار) إلى 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار).