أبرز الزلازل المميتة خلال الـ 20 عاما الماضية .. هاييتي 2010 الأقسى بـ 316 ألف قتيل

فيما يلي قائمة ببعض أشد الزلازل فتكا على الصعيد العالمي في العقدين المنصرمين، بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين وتسبب في مقتل المئات.

- 14 أغسطس 2021 - هايتي - ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة جنوب هايتي متسببا في مقتل ما يزيد على 2200 شخص وتدمير 13 ألف منزل أو الإضرار ببنيتها.

- 28 سبتمبر 2018 - إندونيسيا - ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة جزيرة سولاويسي، مما أسفر عن حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) بارتفاع 1.5 متر ومقتل ما يزيد على 4300 شخص.

- 12 نوفمبر 2017 - إيران - ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة منطقة كرمانشاه شرق البلاد مسفرا عن مقتل ما يزيد على 400 شخص. ولقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم في العراق المجاور.

- 19 سبتمبر 2017 - المكسيك - ضرب زلزال بقوة 7.1 درجة وسط المكسيك، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 369 شخصا ودمار في العاصمة أكثر من أي زلزال منذ وقوع زلزال في عام 1985 تسبب في مقتل الآلاف.

- 24 أغسطس 2016 - إيطاليا - ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة منطقة محلية جبلية في شرق روما بوسط إيطاليا، ونجم عنه مقتل 300 شخص.

- 16 أبريل 2016 - الإكوادور - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة الإكوادور متسببا في مقتل 650 شخصا على ساحل المحيط الهادي بالبلاد.

- 26 أكتوبر 2015 - أفغانستان - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة شمال شرق أفغانستان، مما نتج عنه مقتل قرابة 400 في البلاد بالإضافة إلى شمال باكستان.

- 25 أبريل 2015 - نيبال - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة نيبال الفقيرة وتسبب في مقتل تسعة آلاف شخص وشل حياة ما يزيد على ثمانية ملايين نسمة.

- الثالث من أغسطس 2014 - الصين - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة جنوب غرب الصين، مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 600 شخص في إحدى المناطق النائية بإقليم يوننان.

- 24 سبتمبر 2013 - باكستان - ضرب زلزالان، قوتهما 7.7 درجة و6.8 درجة، إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان، وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 825 شخصا.

- 11 أغسطس 2012 - إيران - ضرب زلزالان شديدان، قوة أولهما 6.4 درجة وثانيهما 6.3 درجة، وتسببا في مقتل ما لا يقل عن 300 شخص بالقرب من مدينة تبريز في شمال غرب البلاد.

- 23 أكتوبر 2011 - تركيا - ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة جنوب شرق تركيا ونجم عنه مقتل ما يزيد على 600 شخص.

- 11 مارس 2011 - اليابان - ضرب زلزال بقوة تسع درجات صاحبته أمواج مد عاتية (تسونامي) شمال شرق اليابان، مما تسبب في مقتل قرابة 15690 شخصا وإصابة 5700 آخرين. وأسفر الزلزال أيضا عن أكبر كارثة نووية عالمية منذ كارثة تشرنوبيل عام 1986.

- 22 فبراير 2011 - نيوزيلندا - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة كرايستشيرش وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا.

- 27 فبراير 2010 - تشيلي - ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة أعقبته أمواج مد عاتية (تسونامي) في تشيلي، مما نجم عنه مقتل ما يزيد على 500 شخص وتحطيم مئات آلاف المنازل وتدمير الطرق السريعة والجسور.

- 13 يناير 2010 - هايتي - ضرب زلزال بقوة سبع درجات بورت او برنس عاصمة هايتي وتسبب في مقتل قرابة 316 ألف شخص. وقدرت الأمم المتحدة أن 80 ألف مبنى دُمرت في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

- 12 مايو أيار 2008 - الصين - ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة منطقة سيتشوان وتسبب في مقتل نحو 87600 شخص.

- الثامن من أكتوبر 2005 - باكستان - ضرب زلزال بقوة 7.6 درجة شمال شرق إسلام اباد وخلف ما لا يقل عن 73 ألف قتيل. وضرب الزلزال أيضا الشطر الهندي من إقليم كشمير متسببا في مقتل 1244 شخصا.

- 26 ديسمبر 2004 - آسيا - أحدث زلزال بقوة 9.15 درجة قبالة جزيرة سومطرة أمواج مد عاتية (تسونامي) امتدت إلى إندونيسيا وتايلاند والهند وسريلانكا ودول كثيرة أخرى في المنطقة، مما تسبب في تدمير القرى والجزر السياحية وإسقاط قرابة 230 ألف قتيل أو مفقود.

- 26 ديسمبر 2003 - إيران - ضرب زلزال بقوة 6.6 درجة جنوب شرق منطقة كرمان وسوى مدينة بم بالأرض مسفرا عن مقتل 31 ألف شخص.