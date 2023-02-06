"تاسي" يقلص معظم خسائره بعد بلوغه مستوى 10450 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية اليوم بأكثر من 100 نقطة قبل أن ينجح المؤشر في تقلص معظم الخسائر بنهاية التعاملات مع استمرار تراجع أسهم البنوك والطاقة.

قاد سهما بنك الرياض ومصرف الإنماء الضغط على حركة المؤشر العام بعد تراجعهما 3 في المائة، ليسجل أدنى إغلاق في عام.

تراجع سهم ينساب 4 في المائة مطلع التعاملات قبل أن يقلص معظمها، مع إعلان الشركة عن ثاني خسارة فصلية خلال الربع الرابع.

وحققت ينساب صافي خسارة في الربع الأخير من العام الماضي بلغ 96.4 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 335 مليون ريال للربع المماثل من 2021.

وأدت الخسارة في الربعين الثالث والرابع إلى انخفاض الأرباح لـ2022 بنحو 73 في المائة لتصل إلى 414 مليون ريال.

إلى ذلك، فقد المؤشر العام بنهاية التعاملات ثلاثة نقاط، ليغلق المؤشر الرئيس عند مستوى 10555 نقطة، بعدما وصل عند 10450 نقطة مطلع التداولات.

بلغت تعاملات الجلسة 4.5 مليار ريال، عبر تداول 175.4 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 362.8 ألف صفقة، وتركزت السيولة على أسهم مصرف الإنماء، مصرف الراجحي وكذلك سابك.

إلى ذلك، صعدت أسهم 101 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم الإعادة للتأمين بمكاسب 5.7 في المائة، تلاه "بي سي آي" 5.4 في المائة.

في المقابل، هبطت أسهم 109 شركات تصدرها سهم سلامة للتأمين 3.8 في المائة تلاه عذيب للاتصالات 3.7 في المائة.

