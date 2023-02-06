السعودية : لا وجود لمواطنين سعوديين في المنطقة التي ضربها زلزال تركيا

أعلنت السفارة السعودية في تركيا اليوم، أنها لم تتلقى حتى هذه اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المنطقة التي ضربها الزلزال اليوم جنوب تركيا، مهيبة بالمواطنين الموجودين في منطقة الزلزال باتخاذ الحيطة والحذر والتواصل معها في أسرع وقت ممكن