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الطاقة- النفط

أمين أوبك: خفض إنتاج النفط الجماعي في أكتوبر خطوة صحيحة

أمين أوبك: خفض إنتاج النفط الجماعي في أكتوبر خطوة صحيحة

الاقتصادية من الرياض

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص اليوم إن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في أكتوبر كان خطوة صحيحة وأضاف أن تحالف أوبك + لعب تاريخيا دورا بناء في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.
وقال الغيص على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة بالهند "نعتقد أن هناك ثقة كبيرة في مجموعة أوبك + وقراراتها حيث أثبتنا مرارا استعدادنا للتحرك بشكل فوري والاستجابة للطبيعة الديناميكية للسوق بحسب رويترز .

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