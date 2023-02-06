أمين أوبك: خفض إنتاج النفط الجماعي في أكتوبر خطوة صحيحة

قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص اليوم إن القرار الجماعي بخفض الإنتاج في أكتوبر كان خطوة صحيحة وأضاف أن تحالف أوبك + لعب تاريخيا دورا بناء في تلبية الطلب الإضافي والحفاظ على توازن السوق.

وقال الغيص على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة بالهند "نعتقد أن هناك ثقة كبيرة في مجموعة أوبك + وقراراتها حيث أثبتنا مرارا استعدادنا للتحرك بشكل فوري والاستجابة للطبيعة الديناميكية للسوق بحسب رويترز .