"الاستثمار": الانتهاء من طرح صكوك من الشريحة الأولى بـ 500 مليون ريال

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن الانتهاء من طرح الإصدار الثاني من صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.
|نوع الإصدار
|صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.
|قيمة الطرح
|500,000,000 ريال .
|العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)
|500 (بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)
|القيمة الاسمية (للصك/ للسند)
|1,000,000 ريال سعودي.
|عائد (الصك/ السند)
|6.25 % ثابت سنويا مدفوعة على أساس نصف سنوي اعتبارا من تاريخ الإصدار حتى تاريخ 06/02/2028 ("تاريخ التعديل") يستثنى من ذلك تاريخ التعديل. وبعد ذلك سيعدل عائد الصك في تاريخ التعديل.
|مدة استحقاق (الصك/ السند)
|مستمرة (بدون تاريخ استحقاق) مع حقوق استرداد وفقا لشروط وأحكام الصكوك.
|شروط أحقية الاسترداد
|يجوز للبنك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.
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