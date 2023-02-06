"الاستثمار": الانتهاء من طرح صكوك من الشريحة الأولى بـ 500 مليون ريال

عائد (الصك/ السند)

6.25 % ثابت سنويا مدفوعة على أساس نصف سنوي اعتبارا من تاريخ الإصدار حتى تاريخ 06/02/2028 ("تاريخ التعديل") يستثنى من ذلك تاريخ التعديل. وبعد ذلك سيعدل عائد الصك في تاريخ التعديل.