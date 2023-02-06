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"الاستثمار": الانتهاء من طرح صكوك من الشريحة الأولى بـ 500 مليون ريال

"الاستثمار": الانتهاء من طرح صكوك من الشريحة الأولى بـ 500 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

أعلن البنك السعودي للاستثمار عن الانتهاء من طرح الإصدار الثاني من صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.

 

نوع الإصدار صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.
قيمة الطرح 500,000,000 ريال .
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 500 (بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 1,000,000 ريال سعودي.
عائد (الصك/ السند) 6.25 % ثابت سنويا مدفوعة على أساس نصف سنوي اعتبارا من تاريخ الإصدار حتى تاريخ 06/02/2028 ("تاريخ التعديل") يستثنى من ذلك تاريخ التعديل. وبعد ذلك سيعدل عائد الصك في تاريخ التعديل.
مدة استحقاق (الصك/ السند) مستمرة (بدون تاريخ استحقاق) مع حقوق استرداد وفقا لشروط وأحكام الصكوك.
شروط أحقية الاسترداد يجوز للبنك استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مستند الطرح الخاص بالصكوك.
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