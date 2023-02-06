الصين: علاقتنا مع أمريكا تأثرت وتضررت بشكل خطير جراء إسقاط المنطاد

قالت الحكومة الصينية إن الولايات المتحدة "أثرت وأضرت بشدة" بالعلاقات بين البلدين بقرارها إسقاط المنطاد الصيني الذي حلق فوق أراضيها.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني شي فنغ في بيان إن "الأفعال الأمريكية أثرت وأضرت بشدة بجهود الطرفين وتقدمهما من أجل إرساء استقرار في العلاقات الصينية الأمريكية منذ اجتماع بالي" بين الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ في نوفمبر.

وأسقط الجيش الأمريكي المنطاد السبت قبالة سواحل ولاية كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق البلاد، إذ اعتبر البنتاغون أنه مخصص لأغراض التجسس وجمع معلومات حساسة.

وأثار ذلك أزمة دبلوماسية بين بكين وواشنطن مع إلغاء زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين في اللحظة الأخيرة بحسب "الفرنسية".

وتصر بكين من جانبها على أن المنطاد مدني، متهمة الولايات المتحدة بـ"المبالغة في رد فعلها" الذي تمثل باستخدام القوة. وقالت بكين الاثنين إن الحكومة الصينية "تتابع من كثب تطور الوضع" و"تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة".