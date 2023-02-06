الدولار يواصل ارتفاعه بعد تقرير الوظائف في أمريكا وتراجع الين

واصل الدولار ارتفاعه اليوم بعد أن أشار تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة إلى أن بنك الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يستمر في سياسة التشديد النقدي لفترة أطول وذلك في الوقت الذي تضرر فيه الين من أخبار قالت إن نائب محافظ بنك اليابان ماسايوشي أماميا سيكون المحافظ التالي. وتراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع إلى 132.60 للدولار .

واصل الدولار ارتفاعه اليوم ولامس أعلى مستوى له منذ أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات مسجلا 103.22. وتراجع اليورو 0.09 في المائة إلى 1.0783 دولار في حين سجل الجنيه الاسترليني في آخر تعامل 1.203 دولار متراجعا 0.17 في المائة خلال اليوم، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من يناير. وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 في المائة إلى 0.6912 دولار في حين انخفض الدولار النيوزيلندي 0.33 في المائة إلى 0.6310 دولار بحسب "رويترز".