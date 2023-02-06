وزير خزانة أمريكي سابق يرجح تعرض اقتصاد بلاده لهبوط سلس

قال وير الخزانة الأمريكي السابق لورانس سمرز اليوم إن من المرجح للغاية أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لهبوط سلس، على الرغم من أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة للغاية.

ويقصد بالهبوط السلس تحول الاقتصاد من النمو للنمو البطيء إلى النمو البطيء المحتمل، مع اقترابه من الركود لكنه يتفادى السقوط فيه.

ووفقا لوكالة بلومبيرج، قال سمرز "أود أن أقول إنني متشجع، لكن مازلت أرى أنه سيكون من الخطأ القول إننا لم نعد نواجه صعوبات ".

وأضاف أن مؤشرات التضخم لا تزال مرتفعة بشكل لا يمكن تصوره مقارنة بما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وأن العودة إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يظل أمرا صعبا للغاية.

وفي ظل تباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، أضاف الاقتصاد الأمريكي 517 ألف وظيفة جديدة خلال يناير الماضي ، متجاوزا التوقعات بشكل كبير، مما خفض معدل البطالة إلى 3.4 % وهو الأدنى منذ عام 1969.